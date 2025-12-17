SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / C2SR Agressivo
Luis Fernando Campos Machado

C2SR Agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 70%
Bybit-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 059
Gewinntrades:
665 (62.79%)
Verlusttrades:
394 (37.20%)
Bester Trade:
35.67 UST
Schlechtester Trade:
-46.35 UST
Bruttoprofit:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Bruttoverlust:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (446.68 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
446.68 UST (28)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
64.77%
Max deposit load:
15.89%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
194
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.84
Long-Positionen:
938 (88.57%)
Short-Positionen:
121 (11.43%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.95 UST
Durchschnittlicher Profit:
16.10 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-24.63 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-323.02 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-436.02 UST (11)
Wachstum pro Monat :
21.79%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
67.01 UST
Maximaler:
1 193.25 UST (32.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.33% (1 193.25 UST)
Kapital:
4.39% (149.46 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 1059
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 64K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +35.67 UST
Schlechtester Trade: -46 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 28
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +446.68 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -323.02 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.10 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
C2SR Agressivo
3000 USD pro Monat
70%
0
0
USD
2.5K
UST
5
100%
1 059
62%
65%
1.10
0.95
UST
32%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.