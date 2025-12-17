シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / C2SR Agressivo
Luis Fernando Campos Machado

C2SR Agressivo

Luis Fernando Campos Machado
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 70%
Bybit-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 059
利益トレード:
665 (62.79%)
損失トレード:
394 (37.20%)
ベストトレード:
35.67 UST
最悪のトレード:
-46.35 UST
総利益:
10 708.20 UST (527 659 pips)
総損失:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
最大連続の勝ち:
28 (446.68 UST)
最大連続利益:
446.68 UST (28)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
64.77%
最大入金額:
15.89%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
194
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.84
長いトレード:
938 (88.57%)
短いトレード:
121 (11.43%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.95 UST
平均利益:
16.10 UST
平均損失:
-24.63 UST
最大連続の負け:
13 (-323.02 UST)
最大連続損失:
-436.02 UST (11)
月間成長:
21.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
67.01 UST
最大の:
1 193.25 UST (32.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.33% (1 193.25 UST)
エクイティによる:
4.39% (149.46 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 1059
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 64K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +35.67 UST
最悪のトレード: -46 UST
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +446.68 UST
最大連続損失: -323.02 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.10 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
C2SR Agressivo
3000 USD/月
70%
0
0
USD
2.5K
UST
5
100%
1 059
62%
65%
1.10
0.95
UST
32%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください