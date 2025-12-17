- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 059
利益トレード:
665 (62.79%)
損失トレード:
394 (37.20%)
ベストトレード:
35.67 UST
最悪のトレード:
-46.35 UST
総利益:
10 708.20 UST (527 659 pips)
総損失:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
最大連続の勝ち:
28 (446.68 UST)
最大連続利益:
446.68 UST (28)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
64.77%
最大入金額:
15.89%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
194
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.84
長いトレード:
938 (88.57%)
短いトレード:
121 (11.43%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.95 UST
平均利益:
16.10 UST
平均損失:
-24.63 UST
最大連続の負け:
13 (-323.02 UST)
最大連続損失:
-436.02 UST (11)
月間成長:
21.79%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
67.01 UST
最大の:
1 193.25 UST (32.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.33% (1 193.25 UST)
エクイティによる:
4.39% (149.46 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1059
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|64K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.67 UST
最悪のトレード: -46 UST
最大連続の勝ち: 28
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +446.68 UST
最大連続損失: -323.02 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
70%
0
0
USD
USD
2.5K
UST
UST
5
100%
1 059
62%
65%
1.10
0.95
UST
UST
32%
1:500