Luis Fernando Campos Machado

C2SR Agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2025 70%
Bybit-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 059
Profit Trade:
665 (62.79%)
Loss Trade:
394 (37.20%)
Best Trade:
35.67 UST
Worst Trade:
-46.35 UST
Profitto lordo:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Perdita lorda:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (446.68 UST)
Massimo profitto consecutivo:
446.68 UST (28)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
64.77%
Massimo carico di deposito:
15.89%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
194
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
938 (88.57%)
Short Trade:
121 (11.43%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.95 UST
Profitto medio:
16.10 UST
Perdita media:
-24.63 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-323.02 UST)
Massima perdita consecutiva:
-436.02 UST (11)
Crescita mensile:
21.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.01 UST
Massimale:
1 193.25 UST (32.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.33% (1 193.25 UST)
Per equità:
4.39% (149.46 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 1059
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 64K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35.67 UST
Worst Trade: -46 UST
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +446.68 UST
Massima perdita consecutiva: -323.02 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.10 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copia

