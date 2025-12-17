- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 059
Profit Trade:
665 (62.79%)
Loss Trade:
394 (37.20%)
Best Trade:
35.67 UST
Worst Trade:
-46.35 UST
Profitto lordo:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Perdita lorda:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (446.68 UST)
Massimo profitto consecutivo:
446.68 UST (28)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
64.77%
Massimo carico di deposito:
15.89%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
194
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
938 (88.57%)
Short Trade:
121 (11.43%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.95 UST
Profitto medio:
16.10 UST
Perdita media:
-24.63 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-323.02 UST)
Massima perdita consecutiva:
-436.02 UST (11)
Crescita mensile:
21.79%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
67.01 UST
Massimale:
1 193.25 UST (32.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.33% (1 193.25 UST)
Per equità:
4.39% (149.46 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1059
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|64K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35.67 UST
Worst Trade: -46 UST
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +446.68 UST
Massima perdita consecutiva: -323.02 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
