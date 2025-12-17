- Croissance
Trades:
1 059
Bénéfice trades:
665 (62.79%)
Perte trades:
394 (37.20%)
Meilleure transaction:
35.67 UST
Pire transaction:
-46.35 UST
Bénéfice brut:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Perte brute:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (446.68 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
446.68 UST (28)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
64.77%
Charge de dépôt maximale:
15.89%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
194
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
938 (88.57%)
Courts trades:
121 (11.43%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.95 UST
Bénéfice moyen:
16.10 UST
Perte moyenne:
-24.63 UST
Pertes consécutives maximales:
13 (-323.02 UST)
Perte consécutive maximale:
-436.02 UST (11)
Croissance mensuelle:
21.79%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
67.01 UST
Maximal:
1 193.25 UST (32.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.33% (1 193.25 UST)
Par fonds propres:
4.39% (149.46 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|1059
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|64K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
