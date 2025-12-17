SeñalesSecciones
Luis Fernando Campos Machado

C2SR Agressivo

Luis Fernando Campos Machado
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 70%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 059
Transacciones Rentables:
665 (62.79%)
Transacciones Irrentables:
394 (37.20%)
Mejor transacción:
35.67 UST
Peor transacción:
-46.35 UST
Beneficio Bruto:
10 708.20 UST (527 659 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 705.52 UST (463 892 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (446.68 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
446.68 UST (28)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
64.77%
Carga máxima del depósito:
15.89%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
194
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.84
Transacciones Largas:
938 (88.57%)
Transacciones Cortas:
121 (11.43%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.95 UST
Beneficio medio:
16.10 UST
Pérdidas medias:
-24.63 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-323.02 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-436.02 UST (11)
Crecimiento al mes:
21.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
67.01 UST
Máxima:
1 193.25 UST (32.82%)
Reducción relativa:
De balance:
32.33% (1 193.25 UST)
De fondos:
4.39% (149.46 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 1059
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 64K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.67 UST
Peor transacción: -46 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 28
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +446.68 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -323.02 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.10 06:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 14:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 14:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
