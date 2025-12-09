СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Steady And Consistent
Emre Deniz

Steady And Consistent

Emre Deniz
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
ICMarketsSC-Live25
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
100
Прибыльных трейдов:
72 (72.00%)
Убыточных трейдов:
28 (28.00%)
Лучший трейд:
40.09 USD
Худший трейд:
-22.02 USD
Общая прибыль:
559.71 USD (19 136 pips)
Общий убыток:
-226.55 USD (8 436 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (93.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
93.04 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
12.94%
Макс. загрузка депозита:
0.63%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
8.75
Длинных трейдов:
26 (26.00%)
Коротких трейдов:
74 (74.00%)
Профит фактор:
2.47
Мат. ожидание:
3.33 USD
Средняя прибыль:
7.77 USD
Средний убыток:
-8.09 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-35.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-36.04 USD (2)
Прирост в месяц:
2.42%
Годовой прогноз:
29.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.65 USD
Максимальная:
38.08 USD (2.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.97% (38.08 USD)
По эквити:
0.21% (4.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 46
NZDCAD 28
AUDCAD 26
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 98
NZDCAD 104
AUDCAD 132
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD 3K
NZDCAD 2.7K
AUDCAD 5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.09 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +93.04 USD
Макс. убыток в серии: -35.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
VantageInternational-Live 14
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.24 × 34
ICMarketsSC-Live20
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 84
ICMarketsSC-Live03
0.76 × 897
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
1.20 × 10
ICMarketsSC-Live09
1.32 × 31
ICMarketsSC-Live24
1.33 × 3
ICMarketsSC-Live25
1.42 × 292
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 112
ICMarketsSC-Live23
1.63 × 803
ICMarketsSC-Live06
2.00 × 3
FPMarkets-Live
2.00 × 3
Darwinex-Live
2.00 × 1
FBS-Real-7
2.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
2.28 × 47
FusionMarkets-Live 2
2.50 × 2
BlueberryMarkets-Live
3.00 × 1
еще 19...
AUD/NZD/CAD Mean Reversion (Low DD)

Growth & Reliability: This signal trades a mean-reversion strategy focused exclusively on commodity currency crosses (AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD). The system exploits the high correlation between these economies to capture consistent profits while minimizing exposure to major USD news events.

Performance Highlights:

  • Safety First: Maximal Drawdown is strictly controlled at a low %.

  • Efficiency: High Profit Facto, indicating a robust edge over the market.

  • Consistency: Win rate of very high.

How it Works: The strategy uses a smart-grid approach. It identifies overextended price movements and enters positions with conservative initial sizing (0.03 - 0.04 lots). If the price moves against the initial entry, the algorithm uses calculated cost-averaging to secure a better breakeven point and close the basket in profit.

Subscriber Recommendations:

  • Minimum Balance: $500 (Recommended: $1,000+ to match the provider's ~$2,000 equity).

  • Broker: ECN/Raw spread account recommended (Provider uses Raw Trading Ltd).

  • Leverage: 1:100 or higher is recommended to handle open baskets comfortably.

  • Slippage: The strategy targets cross-pairs which can have wider spreads during rollover; a good broker is essential.


Нет отзывов
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
