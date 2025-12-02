СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gemini Veteran
Robert Masi

Gemini Veteran

Robert Masi
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
172
Прибыльных трейдов:
142 (82.55%)
Убыточных трейдов:
30 (17.44%)
Лучший трейд:
46.05 USD
Худший трейд:
-128.53 USD
Общая прибыль:
1 306.52 USD (258 632 pips)
Общий убыток:
-501.42 USD (79 847 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (109.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
181.03 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
27.72%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
3.68
Длинных трейдов:
48 (27.91%)
Коротких трейдов:
124 (72.09%)
Профит фактор:
2.61
Мат. ожидание:
4.68 USD
Средняя прибыль:
9.20 USD
Средний убыток:
-16.71 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-65.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-218.57 USD (3)
Прирост в месяц:
1.40%
Годовой прогноз:
16.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
54.47 USD
Максимальная:
218.57 USD (1.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.69% (218.57 USD)
По эквити:
10.38% (1 425.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 25
EURGBP 20
GBPUSD 17
CHFJPY 17
EURAUD 17
EURZAR 13
GBPZAR 12
CHFZAR 10
CADCHF 9
SGDCHF 6
EURNZD 5
AUDSGD 4
EURNOK 4
AUDCHF 3
CHFHKD 3
USDMXN 3
EURPLN 1
ZARJPY 1
USDCAD 1
EURUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 96
EURGBP 88
GBPUSD 142
CHFJPY 72
EURAUD 91
EURZAR 94
GBPZAR 167
CHFZAR 95
CADCHF 57
SGDCHF 4
EURNZD -199
AUDSGD 23
EURNOK 26
AUDCHF 9
CHFHKD 9
USDMXN 14
EURPLN 2
ZARJPY -4
USDCAD 11
EURUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF 1.7K
EURGBP 1.8K
GBPUSD 2.3K
CHFJPY 3.8K
EURAUD 2.9K
EURZAR 34K
GBPZAR 93K
CHFZAR 38K
CADCHF 1.2K
SGDCHF 181
EURNZD -25K
AUDSGD 468
EURNOK 5.5K
AUDCHF 225
CHFHKD 4.5K
USDMXN 13K
EURPLN 884
ZARJPY -179
USDCAD 533
EURUSD 266
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.05 USD
Худший трейд: -129 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +109.72 USD
Макс. убыток в серии: -65.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ACYSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 3
TitanFX-03
0.00 × 3
Eightcap-Real
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 5
360Capital-Real
0.00 × 8
OspreyFX-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
OANDA-Japan Live
0.00 × 8
FXCM-CADReal01
0.00 × 51
FXCM-EURReal01
0.00 × 9
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
ICMarketsSC-Live07
0.03 × 201
ICMarkets-Live07
0.06 × 85
Tier1FX-Real
0.06 × 67
Alpari-Pro.ECN2
0.07 × 27
ICMarkets-Live15
0.08 × 38
еще 242...
This is the Flagship Live Account that investors can subscribe to. If you are investing Multiples of $10,000, we suggest you 2x,3x, + on the site. So your position sizes mirror ours, for equal percentages. Find pipforexprofit on X

The world is financially managed. If it weren't, whole nations would capsize overnight through massive sell offs. And in that financial fundamental control, there are people who manage enormous sums of money. They've all gone to the same colleges. They were taught the same things. And their companies pay and promote them to apply those same strategies. And they program their Algorithms to apply those same strategies. Creating a Manifest Destiny. Working from that premise, I started putting together a strategy which is also similar to a far east philosophy.
The outcome is what I'm publicly trading. I am offering individuals the ability to trade the same exact positions I trade, and when I trade them, Manually/Automatically. Either by subscribing here, or on my Patreon -GeminiVeteran

***The Problem:
MT4 and MT5 round UP or DOWN any positions that are considered non-whole, which are less than 0.01. They also don’t count SWAP GAINS. Which is part of my strategy.
—— Oanda allows me to open positions down to 0.00001. This is a huge advantage for Americans (I can not under state this enough). In 11 months, I’ve netted an extra 5% from Fractional lots, AND SWAP GAINS, with virtually no undue risk to the account

Нет отзывов
2025.12.12 18:35
Share of trading days is too low
2025.12.12 17:35
Share of trading days is too low
2025.12.03 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 23:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
Trading operations on the account were performed for only 42 days. This comprises 15.05% of days out of the 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.58% of days out of 279 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 03:09
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gemini Veteran
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
14K
USD
44
0%
172
82%
100%
2.60
4.68
USD
10%
1:50
Копировать

