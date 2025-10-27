СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldQOV
Hani Hamdan

GoldQOV

Hani Hamdan
0 отзывов
Надежность
76 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1500 USD в месяц
прирост с 2024 418%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
859
Прибыльных трейдов:
338 (39.34%)
Убыточных трейдов:
521 (60.65%)
Лучший трейд:
379.89 USD
Худший трейд:
-216.95 USD
Общая прибыль:
17 671.08 USD (642 820 pips)
Общий убыток:
-11 676.36 USD (402 205 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (226.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 685.91 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
37.93%
Макс. загрузка депозита:
71.89%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
748 (87.08%)
Коротких трейдов:
111 (12.92%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
6.98 USD
Средняя прибыль:
52.28 USD
Средний убыток:
-22.41 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-182.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-702.93 USD (10)
Прирост в месяц:
7.35%
Годовой прогноз:
89.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.69 USD
Максимальная:
1 621.84 USD (33.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.69% (1 621.84 USD)
По эквити:
2.63% (244.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 858
EURCAD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6K
EURCAD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 241K
EURCAD 31
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +379.89 USD
Худший трейд: -217 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +226.95 USD
Макс. убыток в серии: -182.72 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
AxiTrader-US07-Live
0.00 × 1
GKFX-Live-5
0.00 × 1
AxiTrader-US06-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMCapitalVC-LIVE
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.17 × 12
ICMarkets-Live07
0.27 × 44
ICMarketsSC-Live09
0.38 × 8
RoboForex-ECN-2
0.46 × 26
AudentiaCapital-Live
0.50 × 10
ICMarkets-Live15
0.60 × 20
ICMarkets-Live06
0.75 × 40
ICMarkets-Live12
0.86 × 7
ICMarkets-Live09
1.00 × 12
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.08 × 92
TickmillUK-Live03
1.17 × 12
Axi-US07-Live
1.20 × 5
AxiTrader-US09-Live
1.24 × 21
JFD-Live02
1.52 × 23
FusionMarkets-Live
2.00 × 6
MegaKapital-Main
2.00 × 4
еще 46...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
QOV — a synthetic DARWIN index.

Since inception, the strategy has delivered an impressive +268.41% total return with a controlled maximum drawdown of -31.56%. It has maintained consistent performance with 41.64% winning days and 60.97% winning weeks, reflecting strong profitability and disciplined risk control. All trading is fully algorithmic, with strategy selection and execution handled automatically through a rigorous process of workflows, robustness testing, and continuous performance monitoring.

DARWIN QOV is a synthetic financial index that replicates the performance of its trader @quantbot, in real-time.
https://www.darwinex.com/invest/QOV

Past performance is not a guarantee of future results.
Нет отзывов
2025.11.03 23:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 08:13
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.69% of days out of 472 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldQOV
1500 USD в месяц
418%
0
0
USD
9.4K
USD
76
100%
859
39%
38%
1.51
6.98
USD
31%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.