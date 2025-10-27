- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
859
Прибыльных трейдов:
338 (39.34%)
Убыточных трейдов:
521 (60.65%)
Лучший трейд:
379.89 USD
Худший трейд:
-216.95 USD
Общая прибыль:
17 671.08 USD (642 820 pips)
Общий убыток:
-11 676.36 USD (402 205 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (226.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 685.91 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
37.93%
Макс. загрузка депозита:
71.89%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
748 (87.08%)
Коротких трейдов:
111 (12.92%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
6.98 USD
Средняя прибыль:
52.28 USD
Средний убыток:
-22.41 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-182.72 USD)
Макс. убыток в серии:
-702.93 USD (10)
Прирост в месяц:
7.35%
Годовой прогноз:
89.24%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.69 USD
Максимальная:
1 621.84 USD (33.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.69% (1 621.84 USD)
По эквити:
2.63% (244.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|858
|EURCAD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6K
|EURCAD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|241K
|EURCAD
|31
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +379.89 USD
Худший трейд: -217 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +226.95 USD
Макс. убыток в серии: -182.72 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 1
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMCapitalVC-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.17 × 12
|
ICMarkets-Live07
|0.27 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.38 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.46 × 26
|
AudentiaCapital-Live
|0.50 × 10
|
ICMarkets-Live15
|0.60 × 20
|
ICMarkets-Live06
|0.75 × 40
|
ICMarkets-Live12
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live09
|1.00 × 12
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.08 × 92
|
TickmillUK-Live03
|1.17 × 12
|
Axi-US07-Live
|1.20 × 5
|
AxiTrader-US09-Live
|1.24 × 21
|
JFD-Live02
|1.52 × 23
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 6
|
MegaKapital-Main
|2.00 × 4
QOV — a synthetic DARWIN index.
Since inception, the strategy has delivered an impressive +268.41% total return with a controlled maximum drawdown of -31.56%. It has maintained consistent performance with 41.64% winning days and 60.97% winning weeks, reflecting strong profitability and disciplined risk control. All trading is fully algorithmic, with strategy selection and execution handled automatically through a rigorous process of workflows, robustness testing, and continuous performance monitoring.
DARWIN QOV is a synthetic financial index that replicates the performance of its trader @quantbot, in real-time.
https://www.darwinex.com/invest/QOV
Past performance is not a guarantee of future results.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1500 USD в месяц
418%
0
0
USD
USD
9.4K
USD
USD
76
100%
859
39%
38%
1.51
6.98
USD
USD
31%
1:200