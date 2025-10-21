- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
191 (94.55%)
Убыточных трейдов:
11 (5.45%)
Лучший трейд:
11.76 USD
Худший трейд:
-6.76 USD
Общая прибыль:
100.74 USD (9 348 pips)
Общий убыток:
-44.56 USD (4 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (15.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.64 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
43.27%
Макс. загрузка депозита:
51.80%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
6.02
Длинных трейдов:
150 (74.26%)
Коротких трейдов:
52 (25.74%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
0.53 USD
Средний убыток:
-4.05 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.25 USD (2)
Прирост в месяц:
11.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
9.33 USD (6.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.80% (9.34 USD)
По эквити:
65.59% (81.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|28
|USDCAD+
|27
|USDJPY+
|24
|GBPCAD+
|13
|NZDUSD+
|12
|CADCHF+
|10
|GBPCHF+
|10
|EURJPY+
|9
|NZDCHF+
|9
|USDCHF+
|9
|GBPJPY+
|8
|EURGBP+
|8
|EURCHF+
|6
|AUDCHF+
|6
|AUDJPY+
|6
|USDSGD+
|5
|CADJPY+
|5
|EURAUD+
|4
|AUDCAD+
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|5
|USDCAD+
|5
|USDJPY+
|4
|GBPCAD+
|5
|NZDUSD+
|3
|CADCHF+
|2
|GBPCHF+
|3
|EURJPY+
|3
|NZDCHF+
|4
|USDCHF+
|2
|GBPJPY+
|5
|EURGBP+
|4
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|USDSGD+
|2
|CADJPY+
|2
|EURAUD+
|1
|AUDCAD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|262
|USDCAD+
|931
|USDJPY+
|237
|GBPCAD+
|559
|NZDUSD+
|221
|CADCHF+
|198
|GBPCHF+
|30
|EURJPY+
|23
|NZDCHF+
|304
|USDCHF+
|63
|GBPJPY+
|825
|EURGBP+
|-28
|EURCHF+
|186
|AUDCHF+
|195
|AUDJPY+
|421
|USDSGD+
|234
|CADJPY+
|320
|EURAUD+
|86
|AUDCAD+
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.76 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.64 USD
Макс. убыток в серии: -9.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
GridMartin Conqueror EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
56%
0
0
USD
USD
156
USD
USD
10
100%
202
94%
43%
2.26
0.28
USD
USD
66%
1:500