СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GridMartin Conqueror
Konstantin Kulikov

GridMartin Conqueror

Konstantin Kulikov
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 56%
VantageInternational-Live 10
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
202
Прибыльных трейдов:
191 (94.55%)
Убыточных трейдов:
11 (5.45%)
Лучший трейд:
11.76 USD
Худший трейд:
-6.76 USD
Общая прибыль:
100.74 USD (9 348 pips)
Общий убыток:
-44.56 USD (4 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (15.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.64 USD (40)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
43.27%
Макс. загрузка депозита:
51.80%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
6.02
Длинных трейдов:
150 (74.26%)
Коротких трейдов:
52 (25.74%)
Профит фактор:
2.26
Мат. ожидание:
0.28 USD
Средняя прибыль:
0.53 USD
Средний убыток:
-4.05 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.25 USD (2)
Прирост в месяц:
11.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
9.33 USD (6.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.80% (9.34 USD)
По эквити:
65.59% (81.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 28
USDCAD+ 27
USDJPY+ 24
GBPCAD+ 13
NZDUSD+ 12
CADCHF+ 10
GBPCHF+ 10
EURJPY+ 9
NZDCHF+ 9
USDCHF+ 9
GBPJPY+ 8
EURGBP+ 8
EURCHF+ 6
AUDCHF+ 6
AUDJPY+ 6
USDSGD+ 5
CADJPY+ 5
EURAUD+ 4
AUDCAD+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ 5
USDCAD+ 5
USDJPY+ 4
GBPCAD+ 5
NZDUSD+ 3
CADCHF+ 2
GBPCHF+ 3
EURJPY+ 3
NZDCHF+ 4
USDCHF+ 2
GBPJPY+ 5
EURGBP+ 4
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
USDSGD+ 2
CADJPY+ 2
EURAUD+ 1
AUDCAD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ 262
USDCAD+ 931
USDJPY+ 237
GBPCAD+ 559
NZDUSD+ 221
CADCHF+ 198
GBPCHF+ 30
EURJPY+ 23
NZDCHF+ 304
USDCHF+ 63
GBPJPY+ 825
EURGBP+ -28
EURCHF+ 186
AUDCHF+ 195
AUDJPY+ 421
USDSGD+ 234
CADJPY+ 320
EURAUD+ 86
AUDCAD+ 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.76 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 40
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.64 USD
Макс. убыток в серии: -9.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

GridMartin Conqueror EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758

Нет отзывов
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 00:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GridMartin Conqueror
1000 USD в месяц
56%
0
0
USD
156
USD
10
100%
202
94%
43%
2.26
0.28
USD
66%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.