Konstantin Kulikov

GridMartin Conqueror

Konstantin Kulikov
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 56%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
206
Transacciones Rentables:
193 (93.68%)
Transacciones Irrentables:
13 (6.31%)
Mejor transacción:
11.76 USD
Peor transacción:
-6.76 USD
Beneficio Bruto:
105.23 USD (9 599 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.88 USD (4 709 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (15.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.64 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
45.00%
Carga máxima del depósito:
51.80%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
6.04
Transacciones Largas:
152 (73.79%)
Transacciones Cortas:
54 (26.21%)
Factor de Beneficio:
2.15
Beneficio Esperado:
0.27 USD
Beneficio medio:
0.55 USD
Pérdidas medias:
-3.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
12.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
9.33 USD (6.81%)
Reducción relativa:
De balance:
6.80% (9.34 USD)
De fondos:
65.59% (81.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCAD+ 29
EURUSD+ 28
USDJPY+ 24
NZDUSD+ 14
GBPCAD+ 13
CADCHF+ 10
GBPCHF+ 10
EURJPY+ 9
NZDCHF+ 9
USDCHF+ 9
GBPJPY+ 8
EURGBP+ 8
EURCHF+ 6
AUDCHF+ 6
AUDJPY+ 6
USDSGD+ 5
CADJPY+ 5
EURAUD+ 4
AUDCAD+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCAD+ 5
EURUSD+ 5
USDJPY+ 4
NZDUSD+ 3
GBPCAD+ 5
CADCHF+ 2
GBPCHF+ 3
EURJPY+ 3
NZDCHF+ 4
USDCHF+ 2
GBPJPY+ 5
EURGBP+ 4
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
USDSGD+ 2
CADJPY+ 2
EURAUD+ 1
AUDCAD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCAD+ 839
EURUSD+ 262
USDJPY+ 237
NZDUSD+ 70
GBPCAD+ 559
CADCHF+ 198
GBPCHF+ 30
EURJPY+ 23
NZDCHF+ 304
USDCHF+ 63
GBPJPY+ 825
EURGBP+ -28
EURCHF+ 186
AUDCHF+ 195
AUDJPY+ 421
USDSGD+ 234
CADJPY+ 320
EURAUD+ 86
AUDCAD+ 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

GridMartin Conqueror EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758

No hay comentarios
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 00:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GridMartin Conqueror
1000 USD al mes
56%
0
0
USD
156
USD
10
100%
206
93%
45%
2.15
0.27
USD
66%
1:500
