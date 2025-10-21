- Incremento
Total de Trades:
206
Transacciones Rentables:
193 (93.68%)
Transacciones Irrentables:
13 (6.31%)
Mejor transacción:
11.76 USD
Peor transacción:
-6.76 USD
Beneficio Bruto:
105.23 USD (9 599 pips)
Pérdidas Brutas:
-48.88 USD (4 709 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (15.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
15.64 USD (40)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
45.00%
Carga máxima del depósito:
51.80%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
6.04
Transacciones Largas:
152 (73.79%)
Transacciones Cortas:
54 (26.21%)
Factor de Beneficio:
2.15
Beneficio Esperado:
0.27 USD
Beneficio medio:
0.55 USD
Pérdidas medias:
-3.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-9.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-9.25 USD (2)
Crecimiento al mes:
12.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 USD
Máxima:
9.33 USD (6.81%)
Reducción relativa:
De balance:
6.80% (9.34 USD)
De fondos:
65.59% (81.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|29
|EURUSD+
|28
|USDJPY+
|24
|NZDUSD+
|14
|GBPCAD+
|13
|CADCHF+
|10
|GBPCHF+
|10
|EURJPY+
|9
|NZDCHF+
|9
|USDCHF+
|9
|GBPJPY+
|8
|EURGBP+
|8
|EURCHF+
|6
|AUDCHF+
|6
|AUDJPY+
|6
|USDSGD+
|5
|CADJPY+
|5
|EURAUD+
|4
|AUDCAD+
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|4
|NZDUSD+
|3
|GBPCAD+
|5
|CADCHF+
|2
|GBPCHF+
|3
|EURJPY+
|3
|NZDCHF+
|4
|USDCHF+
|2
|GBPJPY+
|5
|EURGBP+
|4
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|USDSGD+
|2
|CADJPY+
|2
|EURAUD+
|1
|AUDCAD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDCAD+
|839
|EURUSD+
|262
|USDJPY+
|237
|NZDUSD+
|70
|GBPCAD+
|559
|CADCHF+
|198
|GBPCHF+
|30
|EURJPY+
|23
|NZDCHF+
|304
|USDCHF+
|63
|GBPJPY+
|825
|EURGBP+
|-28
|EURCHF+
|186
|AUDCHF+
|195
|AUDJPY+
|421
|USDSGD+
|234
|CADJPY+
|320
|EURAUD+
|86
|AUDCAD+
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Mejor transacción: +11.76 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 40
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -9.25 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
GridMartin Conqueror EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758
