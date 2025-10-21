信号部分
GridMartin Conqueror
Konstantin Kulikov

GridMartin Conqueror

Konstantin Kulikov
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2025 56%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
202
盈利交易:
191 (94.55%)
亏损交易:
11 (5.45%)
最好交易:
11.76 USD
最差交易:
-6.76 USD
毛利:
100.74 USD (9 348 pips)
毛利亏损:
-44.56 USD (4 215 pips)
最大连续赢利:
40 (15.64 USD)
最大连续盈利:
15.64 USD (40)
夏普比率:
0.23
交易活动:
45.00%
最大入金加载:
51.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
9 小时
采收率:
6.02
长期交易:
150 (74.26%)
短期交易:
52 (25.74%)
利润因子:
2.26
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
0.53 USD
平均损失:
-4.05 USD
最大连续失误:
2 (-9.25 USD)
最大连续亏损:
-9.25 USD (2)
每月增长:
11.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
9.33 USD (6.81%)
相对跌幅:
结余:
6.80% (9.34 USD)
净值:
65.59% (81.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD+ 28
USDCAD+ 27
USDJPY+ 24
GBPCAD+ 13
NZDUSD+ 12
CADCHF+ 10
GBPCHF+ 10
EURJPY+ 9
NZDCHF+ 9
USDCHF+ 9
GBPJPY+ 8
EURGBP+ 8
EURCHF+ 6
AUDCHF+ 6
AUDJPY+ 6
USDSGD+ 5
CADJPY+ 5
EURAUD+ 4
AUDCAD+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD+ 5
USDCAD+ 5
USDJPY+ 4
GBPCAD+ 5
NZDUSD+ 3
CADCHF+ 2
GBPCHF+ 3
EURJPY+ 3
NZDCHF+ 4
USDCHF+ 2
GBPJPY+ 5
EURGBP+ 4
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
USDSGD+ 2
CADJPY+ 2
EURAUD+ 1
AUDCAD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD+ 262
USDCAD+ 931
USDJPY+ 237
GBPCAD+ 559
NZDUSD+ 221
CADCHF+ 198
GBPCHF+ 30
EURJPY+ 23
NZDCHF+ 304
USDCHF+ 63
GBPJPY+ 825
EURGBP+ -28
EURCHF+ 186
AUDCHF+ 195
AUDJPY+ 421
USDSGD+ 234
CADJPY+ 320
EURAUD+ 86
AUDCAD+ 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +11.76 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.64 USD
最大连续亏损: -9.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

GridMartin Conqueror EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758

2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 00:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
