- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
202
盈利交易:
191 (94.55%)
亏损交易:
11 (5.45%)
最好交易:
11.76 USD
最差交易:
-6.76 USD
毛利:
100.74 USD (9 348 pips)
毛利亏损:
-44.56 USD (4 215 pips)
最大连续赢利:
40 (15.64 USD)
最大连续盈利:
15.64 USD (40)
夏普比率:
0.23
交易活动:
45.00%
最大入金加载:
51.80%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
9 小时
采收率:
6.02
长期交易:
150 (74.26%)
短期交易:
52 (25.74%)
利润因子:
2.26
预期回报:
0.28 USD
平均利润:
0.53 USD
平均损失:
-4.05 USD
最大连续失误:
2 (-9.25 USD)
最大连续亏损:
-9.25 USD (2)
每月增长:
11.51%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
9.33 USD (6.81%)
相对跌幅:
结余:
6.80% (9.34 USD)
净值:
65.59% (81.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|28
|USDCAD+
|27
|USDJPY+
|24
|GBPCAD+
|13
|NZDUSD+
|12
|CADCHF+
|10
|GBPCHF+
|10
|EURJPY+
|9
|NZDCHF+
|9
|USDCHF+
|9
|GBPJPY+
|8
|EURGBP+
|8
|EURCHF+
|6
|AUDCHF+
|6
|AUDJPY+
|6
|USDSGD+
|5
|CADJPY+
|5
|EURAUD+
|4
|AUDCAD+
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|5
|USDCAD+
|5
|USDJPY+
|4
|GBPCAD+
|5
|NZDUSD+
|3
|CADCHF+
|2
|GBPCHF+
|3
|EURJPY+
|3
|NZDCHF+
|4
|USDCHF+
|2
|GBPJPY+
|5
|EURGBP+
|4
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|USDSGD+
|2
|CADJPY+
|2
|EURAUD+
|1
|AUDCAD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|262
|USDCAD+
|931
|USDJPY+
|237
|GBPCAD+
|559
|NZDUSD+
|221
|CADCHF+
|198
|GBPCHF+
|30
|EURJPY+
|23
|NZDCHF+
|304
|USDCHF+
|63
|GBPJPY+
|825
|EURGBP+
|-28
|EURCHF+
|186
|AUDCHF+
|195
|AUDJPY+
|421
|USDSGD+
|234
|CADJPY+
|320
|EURAUD+
|86
|AUDCAD+
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.76 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 40
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.64 USD
最大连续亏损: -9.25 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
GridMartin Conqueror EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
56%
0
0
USD
USD
156
USD
USD
10
100%
202
94%
45%
2.26
0.28
USD
USD
66%
1:500