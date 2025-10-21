シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GridMartin Conqueror
Konstantin Kulikov

GridMartin Conqueror

Konstantin Kulikov
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 56%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
206
利益トレード:
193 (93.68%)
損失トレード:
13 (6.31%)
ベストトレード:
11.76 USD
最悪のトレード:
-6.76 USD
総利益:
105.23 USD (9 599 pips)
総損失:
-48.88 USD (4 709 pips)
最大連続の勝ち:
40 (15.64 USD)
最大連続利益:
15.64 USD (40)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
45.00%
最大入金額:
51.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
6.04
長いトレード:
152 (73.79%)
短いトレード:
54 (26.21%)
プロフィットファクター:
2.15
期待されたペイオフ:
0.27 USD
平均利益:
0.55 USD
平均損失:
-3.76 USD
最大連続の負け:
2 (-9.25 USD)
最大連続損失:
-9.25 USD (2)
月間成長:
12.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
9.33 USD (6.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.80% (9.34 USD)
エクイティによる:
65.59% (81.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDCAD+ 29
EURUSD+ 28
USDJPY+ 24
NZDUSD+ 14
GBPCAD+ 13
CADCHF+ 10
GBPCHF+ 10
EURJPY+ 9
NZDCHF+ 9
USDCHF+ 9
GBPJPY+ 8
EURGBP+ 8
EURCHF+ 6
AUDCHF+ 6
AUDJPY+ 6
USDSGD+ 5
CADJPY+ 5
EURAUD+ 4
AUDCAD+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDCAD+ 5
EURUSD+ 5
USDJPY+ 4
NZDUSD+ 3
GBPCAD+ 5
CADCHF+ 2
GBPCHF+ 3
EURJPY+ 3
NZDCHF+ 4
USDCHF+ 2
GBPJPY+ 5
EURGBP+ 4
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
USDSGD+ 2
CADJPY+ 2
EURAUD+ 1
AUDCAD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDCAD+ 839
EURUSD+ 262
USDJPY+ 237
NZDUSD+ 70
GBPCAD+ 559
CADCHF+ 198
GBPCHF+ 30
EURJPY+ 23
NZDCHF+ 304
USDCHF+ 63
GBPJPY+ 825
EURGBP+ -28
EURCHF+ 186
AUDCHF+ 195
AUDJPY+ 421
USDSGD+ 234
CADJPY+ 320
EURAUD+ 86
AUDCAD+ 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11.76 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 40
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.64 USD
最大連続損失: -9.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

GridMartin Conqueror EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758

レビューなし
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 00:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
GridMartin Conqueror
1000 USD/月
56%
0
0
USD
156
USD
10
100%
206
93%
45%
2.15
0.27
USD
66%
1:500
