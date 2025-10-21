- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
206
利益トレード:
193 (93.68%)
損失トレード:
13 (6.31%)
ベストトレード:
11.76 USD
最悪のトレード:
-6.76 USD
総利益:
105.23 USD (9 599 pips)
総損失:
-48.88 USD (4 709 pips)
最大連続の勝ち:
40 (15.64 USD)
最大連続利益:
15.64 USD (40)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
45.00%
最大入金額:
51.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
6.04
長いトレード:
152 (73.79%)
短いトレード:
54 (26.21%)
プロフィットファクター:
2.15
期待されたペイオフ:
0.27 USD
平均利益:
0.55 USD
平均損失:
-3.76 USD
最大連続の負け:
2 (-9.25 USD)
最大連続損失:
-9.25 USD (2)
月間成長:
12.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 USD
最大の:
9.33 USD (6.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.80% (9.34 USD)
エクイティによる:
65.59% (81.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|29
|EURUSD+
|28
|USDJPY+
|24
|NZDUSD+
|14
|GBPCAD+
|13
|CADCHF+
|10
|GBPCHF+
|10
|EURJPY+
|9
|NZDCHF+
|9
|USDCHF+
|9
|GBPJPY+
|8
|EURGBP+
|8
|EURCHF+
|6
|AUDCHF+
|6
|AUDJPY+
|6
|USDSGD+
|5
|CADJPY+
|5
|EURAUD+
|4
|AUDCAD+
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|4
|NZDUSD+
|3
|GBPCAD+
|5
|CADCHF+
|2
|GBPCHF+
|3
|EURJPY+
|3
|NZDCHF+
|4
|USDCHF+
|2
|GBPJPY+
|5
|EURGBP+
|4
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|USDSGD+
|2
|CADJPY+
|2
|EURAUD+
|1
|AUDCAD+
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCAD+
|839
|EURUSD+
|262
|USDJPY+
|237
|NZDUSD+
|70
|GBPCAD+
|559
|CADCHF+
|198
|GBPCHF+
|30
|EURJPY+
|23
|NZDCHF+
|304
|USDCHF+
|63
|GBPJPY+
|825
|EURGBP+
|-28
|EURCHF+
|186
|AUDCHF+
|195
|AUDJPY+
|421
|USDSGD+
|234
|CADJPY+
|320
|EURAUD+
|86
|AUDCAD+
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +11.76 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 40
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.64 USD
最大連続損失: -9.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
