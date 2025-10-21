SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / GridMartin Conqueror
Konstantin Kulikov

GridMartin Conqueror

Konstantin Kulikov
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.09 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4.58 USD (541 pips)
Brüt zarar:
-0.24 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (4.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.58 USD (8)
Sharpe oranı:
1.78
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
36.17
Alış işlemleri:
7 (87.50%)
Satış işlemleri:
1 (12.50%)
Kâr faktörü:
19.08
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
0.57 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 USD
Maksimum:
0.12 USD (0.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD+ 2
EURUSD+ 1
USDJPY+ 1
EURJPY+ 1
USDSGD+ 1
EURCHF+ 1
AUDCHF+ 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD+ 0
EURUSD+ 0
USDJPY+ 0
EURJPY+ 1
USDSGD+ 0
EURCHF+ 1
AUDCHF+ 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD+ 71
EURUSD+ 44
USDJPY+ 54
EURJPY+ 167
USDSGD+ 64
EURCHF+ 81
AUDCHF+ 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1.09 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.21 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
