SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GridMartin Conqueror
Konstantin Kulikov

GridMartin Conqueror

Konstantin Kulikov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 1000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 56%
VantageInternational-Live 10
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
206
Gewinntrades:
193 (93.68%)
Verlusttrades:
13 (6.31%)
Bester Trade:
11.76 USD
Schlechtester Trade:
-6.76 USD
Bruttoprofit:
105.23 USD (9 599 pips)
Bruttoverlust:
-48.88 USD (4 709 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (15.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
15.64 USD (40)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
45.00%
Max deposit load:
51.80%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
6.04
Long-Positionen:
152 (73.79%)
Short-Positionen:
54 (26.21%)
Profit-Faktor:
2.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.27 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-9.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9.25 USD (2)
Wachstum pro Monat :
12.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 USD
Maximaler:
9.33 USD (6.81%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.80% (9.34 USD)
Kapital:
65.59% (81.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDCAD+ 29
EURUSD+ 28
USDJPY+ 24
NZDUSD+ 14
GBPCAD+ 13
CADCHF+ 10
GBPCHF+ 10
EURJPY+ 9
NZDCHF+ 9
USDCHF+ 9
GBPJPY+ 8
EURGBP+ 8
EURCHF+ 6
AUDCHF+ 6
AUDJPY+ 6
USDSGD+ 5
CADJPY+ 5
EURAUD+ 4
AUDCAD+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDCAD+ 5
EURUSD+ 5
USDJPY+ 4
NZDUSD+ 3
GBPCAD+ 5
CADCHF+ 2
GBPCHF+ 3
EURJPY+ 3
NZDCHF+ 4
USDCHF+ 2
GBPJPY+ 5
EURGBP+ 4
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
USDSGD+ 2
CADJPY+ 2
EURAUD+ 1
AUDCAD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDCAD+ 839
EURUSD+ 262
USDJPY+ 237
NZDUSD+ 70
GBPCAD+ 559
CADCHF+ 198
GBPCHF+ 30
EURJPY+ 23
NZDCHF+ 304
USDCHF+ 63
GBPJPY+ 825
EURGBP+ -28
EURCHF+ 186
AUDCHF+ 195
AUDJPY+ 421
USDSGD+ 234
CADJPY+ 320
EURAUD+ 86
AUDCAD+ 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11.76 USD
Schlechtester Trade: -7 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 40
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

GridMartin Conqueror EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758

Keine Bewertungen
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 00:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GridMartin Conqueror
1000 USD pro Monat
56%
0
0
USD
156
USD
10
100%
206
93%
45%
2.15
0.27
USD
66%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.