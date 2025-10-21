SinaisSeções
Konstantin Kulikov

GridMartin Conqueror

Konstantin Kulikov
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 56%
crescimento desde 2025 56%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
206
Negociações com lucro:
193 (93.68%)
Negociações com perda:
13 (6.31%)
Melhor negociação:
11.76 USD
Pior negociação:
-6.76 USD
Lucro bruto:
105.23 USD (9 599 pips)
Perda bruta:
-48.88 USD (4 709 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (15.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.64 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
45.00%
Depósito máximo carregado:
51.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
6.04
Negociações longas:
152 (73.79%)
Negociações curtas:
54 (26.21%)
Fator de lucro:
2.15
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
0.55 USD
Perda média:
-3.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.25 USD (2)
Crescimento mensal:
12.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
9.33 USD (6.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.80% (9.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.59% (81.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDCAD+ 29
EURUSD+ 28
USDJPY+ 24
NZDUSD+ 14
GBPCAD+ 13
CADCHF+ 10
GBPCHF+ 10
EURJPY+ 9
NZDCHF+ 9
USDCHF+ 9
GBPJPY+ 8
EURGBP+ 8
EURCHF+ 6
AUDCHF+ 6
AUDJPY+ 6
USDSGD+ 5
CADJPY+ 5
EURAUD+ 4
AUDCAD+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDCAD+ 5
EURUSD+ 5
USDJPY+ 4
NZDUSD+ 3
GBPCAD+ 5
CADCHF+ 2
GBPCHF+ 3
EURJPY+ 3
NZDCHF+ 4
USDCHF+ 2
GBPJPY+ 5
EURGBP+ 4
EURCHF+ 2
AUDCHF+ 2
AUDJPY+ 2
USDSGD+ 2
CADJPY+ 2
EURAUD+ 1
AUDCAD+ 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDCAD+ 839
EURUSD+ 262
USDJPY+ 237
NZDUSD+ 70
GBPCAD+ 559
CADCHF+ 198
GBPCHF+ 30
EURJPY+ 23
NZDCHF+ 304
USDCHF+ 63
GBPJPY+ 825
EURGBP+ -28
EURCHF+ 186
AUDCHF+ 195
AUDJPY+ 421
USDSGD+ 234
CADJPY+ 320
EURAUD+ 86
AUDCAD+ 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11.76 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.64 USD
Máxima perda consecutiva: -9.25 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

GridMartin Conqueror EA

version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329

version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758

Sem comentários
2025.11.14 14:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 23:03
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 16:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 00:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GridMartin Conqueror
1000 USD por mês
56%
0
0
USD
156
USD
10
100%
206
93%
45%
2.15
0.27
USD
66%
1:500
