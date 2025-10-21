- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
206
Negociações com lucro:
193 (93.68%)
Negociações com perda:
13 (6.31%)
Melhor negociação:
11.76 USD
Pior negociação:
-6.76 USD
Lucro bruto:
105.23 USD (9 599 pips)
Perda bruta:
-48.88 USD (4 709 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (15.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.64 USD (40)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
45.00%
Depósito máximo carregado:
51.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
6.04
Negociações longas:
152 (73.79%)
Negociações curtas:
54 (26.21%)
Fator de lucro:
2.15
Valor esperado:
0.27 USD
Lucro médio:
0.55 USD
Perda média:
-3.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.25 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.25 USD (2)
Crescimento mensal:
12.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.12 USD
Máximo:
9.33 USD (6.81%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.80% (9.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
65.59% (81.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|29
|EURUSD+
|28
|USDJPY+
|24
|NZDUSD+
|14
|GBPCAD+
|13
|CADCHF+
|10
|GBPCHF+
|10
|EURJPY+
|9
|NZDCHF+
|9
|USDCHF+
|9
|GBPJPY+
|8
|EURGBP+
|8
|EURCHF+
|6
|AUDCHF+
|6
|AUDJPY+
|6
|USDSGD+
|5
|CADJPY+
|5
|EURAUD+
|4
|AUDCAD+
|3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCAD+
|5
|EURUSD+
|5
|USDJPY+
|4
|NZDUSD+
|3
|GBPCAD+
|5
|CADCHF+
|2
|GBPCHF+
|3
|EURJPY+
|3
|NZDCHF+
|4
|USDCHF+
|2
|GBPJPY+
|5
|EURGBP+
|4
|EURCHF+
|2
|AUDCHF+
|2
|AUDJPY+
|2
|USDSGD+
|2
|CADJPY+
|2
|EURAUD+
|1
|AUDCAD+
|0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCAD+
|839
|EURUSD+
|262
|USDJPY+
|237
|NZDUSD+
|70
|GBPCAD+
|559
|CADCHF+
|198
|GBPCHF+
|30
|EURJPY+
|23
|NZDCHF+
|304
|USDCHF+
|63
|GBPJPY+
|825
|EURGBP+
|-28
|EURCHF+
|186
|AUDCHF+
|195
|AUDJPY+
|421
|USDSGD+
|234
|CADJPY+
|320
|EURAUD+
|86
|AUDCAD+
|66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11.76 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 40
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.64 USD
Máxima perda consecutiva: -9.25 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
GridMartin Conqueror EA
version for MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/64329
version for MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/32758
