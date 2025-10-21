SegnaliSezioni
Konstantin Kulikov

GridMartin Conqueror

Konstantin Kulikov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.58 USD (541 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD
Vincite massime consecutive:
8 (4.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.58 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
36.17
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
19.08
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
0.57 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
0.12 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD+ 2
EURUSD+ 1
USDJPY+ 1
EURJPY+ 1
USDSGD+ 1
EURCHF+ 1
AUDCHF+ 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD+ 0
EURUSD+ 0
USDJPY+ 0
EURJPY+ 1
USDSGD+ 0
EURCHF+ 1
AUDCHF+ 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD+ 71
EURUSD+ 44
USDJPY+ 54
EURJPY+ 167
USDSGD+ 64
EURCHF+ 81
AUDCHF+ 60
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.21 13:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 13:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
