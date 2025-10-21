- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
8 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.09 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
4.58 USD (541 pips)
Perdita lorda:
-0.24 USD
Vincite massime consecutive:
8 (4.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.58 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.78
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
36.17
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
19.08
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
0.57 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
0.12 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD+
|2
|EURUSD+
|1
|USDJPY+
|1
|EURJPY+
|1
|USDSGD+
|1
|EURCHF+
|1
|AUDCHF+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD+
|0
|EURUSD+
|0
|USDJPY+
|0
|EURJPY+
|1
|USDSGD+
|0
|EURCHF+
|1
|AUDCHF+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD+
|71
|EURUSD+
|44
|USDJPY+
|54
|EURJPY+
|167
|USDSGD+
|64
|EURCHF+
|81
|AUDCHF+
|60
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.09 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +4.58 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni