- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 049
Прибыльных трейдов:
1 012 (96.47%)
Убыточных трейдов:
37 (3.53%)
Лучший трейд:
15.40 USD
Худший трейд:
-132.41 USD
Общая прибыль:
1 425.78 USD (76 195 pips)
Общий убыток:
-259.76 USD (17 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
387 (664.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
664.01 USD (387)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.73%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
8.81
Длинных трейдов:
1 048 (99.90%)
Коротких трейдов:
1 (0.10%)
Профит фактор:
5.49
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-7.02 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-88.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.41 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.59%
Годовой прогноз:
-55.64%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
132.41 USD (3.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.05% (132.41 USD)
По эквити:
51.13% (1 337.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XTIUSD
|1037
|XAUUSD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XTIUSD
|1.1K
|XAUUSD
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XTIUSD
|57K
|XAUUSD
|1.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.40 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 387
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +664.01 USD
Макс. убыток в серии: -88.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.30 × 27
|
FBS-Real
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
🌟 Grid Oil MA Strategy — Precision Meets Consistency
About the Strategy
This system combines intelligent Grid Trading with Moving Average trend filtering, built specifically for Crude Oil (WTI/Brent) — one of the most profitable and volatile markets in the world.
Forget random grids that blow up in sideways markets.
This strategy only trades with the trend, following the dynamic movement confirmed by two MAs — ensuring every position builds with the market, not against it.
Key Features
✅ Trend-Filtered Grid System: Positions open only in the dominant direction — no reckless counter trades.
⚙️ Adaptive Risk Control: Dynamic TP/SL levels based on ATR volatility.
🔁 Automated & Consistent: Runs 24/7 with algorithmic precision — no emotions, no overtrading.
💰 Steady Growth Focus: Designed for controlled compounding, not quick gambling.
Why It Works
Oil is a market of rhythm — clear trends, strong momentum, and predictable pullbacks.
Our system exploits these natural price waves using a grid logic that scales into profitable trends, capturing multiple partial profits along the way.
The result? Smaller drawdowns, smoother equity curves, and higher consistency.
Who This Strategy Is For
Traders and investors seeking long-term, sustainable performance
Followers who prefer algorithmic discipline over human emotion
Those who value transparency — verified performance, real account, real results
Join the Growth. Follow the Trend. Trade with Precision.
🚀 Grid Oil MA Strategy — Built for traders who understand that consistency is the real edge.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
82
90%
1 049
96%
100%
5.48
1.11
USD
USD
51%
1:500