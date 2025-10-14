СигналыРазделы
0 отзывов
Надежность
82 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 58%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 049
Прибыльных трейдов:
1 012 (96.47%)
Убыточных трейдов:
37 (3.53%)
Лучший трейд:
15.40 USD
Худший трейд:
-132.41 USD
Общая прибыль:
1 425.78 USD (76 195 pips)
Общий убыток:
-259.76 USD (17 184 pips)
Макс. серия выигрышей:
387 (664.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
664.01 USD (387)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.73%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
8.81
Длинных трейдов:
1 048 (99.90%)
Коротких трейдов:
1 (0.10%)
Профит фактор:
5.49
Мат. ожидание:
1.11 USD
Средняя прибыль:
1.41 USD
Средний убыток:
-7.02 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-88.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.41 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.59%
Годовой прогноз:
-55.64%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
132.41 USD (3.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.05% (132.41 USD)
По эквити:
51.13% (1 337.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XTIUSD 1037
XAUUSD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XTIUSD 1.1K
XAUUSD 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XTIUSD 57K
XAUUSD 1.9K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15.40 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 387
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +664.01 USD
Макс. убыток в серии: -88.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.30 × 27
FBS-Real
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
🌟 Grid Oil MA Strategy — Precision Meets Consistency

About the Strategy
This system combines intelligent Grid Trading with Moving Average trend filtering, built specifically for Crude Oil (WTI/Brent) — one of the most profitable and volatile markets in the world.

Forget random grids that blow up in sideways markets.
This strategy only trades with the trend, following the dynamic movement confirmed by two MAs — ensuring every position builds with the market, not against it.

Key Features

✅ Trend-Filtered Grid System: Positions open only in the dominant direction — no reckless counter trades.

⚙️ Adaptive Risk Control: Dynamic TP/SL levels based on ATR volatility.

🔁 Automated & Consistent: Runs 24/7 with algorithmic precision — no emotions, no overtrading.

💰 Steady Growth Focus: Designed for controlled compounding, not quick gambling.

Why It Works
Oil is a market of rhythm — clear trends, strong momentum, and predictable pullbacks.
Our system exploits these natural price waves using a grid logic that scales into profitable trends, capturing multiple partial profits along the way.
The result? Smaller drawdowns, smoother equity curves, and higher consistency.

Who This Strategy Is For

Traders and investors seeking long-term, sustainable performance

Followers who prefer algorithmic discipline over human emotion

Those who value transparency — verified performance, real account, real results

Join the Growth. Follow the Trend. Trade with Precision.
🚀 Grid Oil MA Strategy — Built for traders who understand that consistency is the real edge.
Нет отзывов
2026.01.13 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 15:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 03:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 15:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 06:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.30 23:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 19:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 00:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.27 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 10:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
