СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Soultrading
Glyn Robert Williams

Soultrading

Glyn Robert Williams
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 -50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 707
Прибыльных трейдов:
768 (44.99%)
Убыточных трейдов:
939 (55.01%)
Лучший трейд:
168.67 GBP
Худший трейд:
-262.55 GBP
Общая прибыль:
12 097.89 GBP (15 249 694 pips)
Общий убыток:
-13 511.07 GBP (7 095 656 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (153.52 GBP)
Макс. прибыль в серии:
347.68 GBP (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
45.11%
Макс. загрузка депозита:
78.41%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
918 (53.78%)
Коротких трейдов:
789 (46.22%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.83 GBP
Средняя прибыль:
15.75 GBP
Средний убыток:
-14.39 GBP
Макс. серия проигрышей:
25 (-1 027.99 GBP)
Макс. убыток в серии:
-1 027.99 GBP (25)
Прирост в месяц:
-5.70%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 164.88 GBP
Максимальная:
2 569.67 GBP (79.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.08% (2 568.04 GBP)
По эквити:
54.29% (1 414.30 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 415
US30 364
DE40 346
USTEC 308
F40 51
EURJPY 28
XAUGBP 24
GBPJPY 24
EURUSD 20
GBPUSD 20
XAUUSD 17
EURAUD 16
USDJPY 10
AUDJPY 8
AUDUSD 8
GBPAUD 8
GBPCAD 8
UK100 8
GBPCHF 5
USDCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 2
AUDCHF 2
US500 2
XTIUSD 2
IT40 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -540
US30 908
DE40 -193
USTEC -1.2K
F40 -53
EURJPY 15
XAUGBP -7
GBPJPY 83
EURUSD -77
GBPUSD -231
XAUUSD 217
EURAUD -265
USDJPY -56
AUDJPY -121
AUDUSD 37
GBPAUD 175
GBPCAD -16
UK100 -77
GBPCHF -23
USDCAD -132
USDCHF 8
EURNZD -38
AUDCHF -89
US500 -80
XTIUSD -21
IT40 -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -911K
US30 418K
DE40 53K
USTEC -440K
F40 4.1K
EURJPY 3.6K
XAUGBP -1.7K
GBPJPY 2K
EURUSD 1.1K
GBPUSD -1.8K
XAUUSD 8.9K
EURAUD -58
USDJPY 241
AUDJPY 16
AUDUSD 79
GBPAUD 1K
GBPCAD -74
UK100 -7.3K
GBPCHF 42
USDCAD 24
USDCHF 52
EURNZD -232
AUDCHF -45
US500 -2.6K
XTIUSD -23
IT40 -8.3K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +168.67 GBP
Худший трейд: -263 GBP
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 25
Макс. прибыль в серии: +153.52 GBP
Макс. убыток в серии: -1 027.99 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Earnex-Trade
0.00 × 69
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5659
еще 146...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Manual trader with 20+ years of experience.  

the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc

I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.

My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)

Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight


Нет отзывов
2025.12.11 23:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 12:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 17:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 14:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 10:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 20:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 19:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Soultrading
49 USD в месяц
-50%
0
0
USD
1.4K
GBP
12
98%
1 707
44%
45%
0.89
-0.83
GBP
79%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.