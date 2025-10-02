- 자본
- 축소
트레이드:
1 728
이익 거래:
784 (45.37%)
손실 거래:
944 (54.63%)
최고의 거래:
168.67 GBP
최악의 거래:
-262.55 GBP
총 수익:
12 880.31 GBP (15 488 632 pips)
총 손실:
-13 605.44 GBP (7 141 459 pips)
연속 최대 이익:
23 (153.52 GBP)
연속 최대 이익:
664.51 GBP (13)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
53.02%
최대 입금량:
78.41%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
935 (54.11%)
숏(주식차입매도):
793 (45.89%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.42 GBP
평균 이익:
16.43 GBP
평균 손실:
-14.41 GBP
연속 최대 손실:
25 (-1 027.99 GBP)
연속 최대 손실:
-1 027.99 GBP (25)
월별 성장률:
63.33%
연간 예측:
768.36%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 164.88 GBP
최대한의:
2 569.67 GBP (79.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.08% (2 568.04 GBP)
자본금별:
54.29% (1 414.30 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|416
|US30
|368
|DE40
|348
|USTEC
|311
|F40
|51
|EURJPY
|29
|XAUGBP
|26
|GBPJPY
|24
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|20
|XAUUSD
|18
|EURAUD
|16
|USDJPY
|12
|AUDUSD
|9
|AUDJPY
|8
|GBPAUD
|8
|GBPCAD
|8
|UK100
|8
|GBPCHF
|7
|USDCAD
|4
|USDCHF
|4
|XTIUSD
|4
|EURNZD
|2
|AUDCHF
|2
|US500
|2
|IT40
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-541
|US30
|1.3K
|DE40
|16
|USTEC
|-1.2K
|F40
|-53
|EURJPY
|52
|XAUGBP
|18
|GBPJPY
|83
|EURUSD
|-77
|GBPUSD
|-231
|XAUUSD
|360
|EURAUD
|-265
|USDJPY
|-72
|AUDUSD
|86
|AUDJPY
|-121
|GBPAUD
|175
|GBPCAD
|-16
|UK100
|-77
|GBPCHF
|-33
|USDCAD
|-132
|USDCHF
|8
|XTIUSD
|60
|EURNZD
|-38
|AUDCHF
|-89
|US500
|-80
|IT40
|-19
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-920K
|US30
|558K
|DE40
|107K
|USTEC
|-451K
|F40
|4.1K
|EURJPY
|3.9K
|XAUGBP
|874
|GBPJPY
|2K
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|-1.8K
|XAUUSD
|24K
|EURAUD
|-58
|USDJPY
|784
|AUDUSD
|376
|AUDJPY
|16
|GBPAUD
|1K
|GBPCAD
|-74
|UK100
|-7.3K
|GBPCHF
|-232
|USDCAD
|24
|USDCHF
|52
|XTIUSD
|149
|EURNZD
|-232
|AUDCHF
|-45
|US500
|-2.6K
|IT40
|-8.3K
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.38 × 16
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
itexsys-Platform
|0.67 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 277
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5659
Manual trader with 20+ years of experience.
the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc
I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.
My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)
Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight
