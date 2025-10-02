시그널섹션
Glyn Robert Williams

Soultrading

Glyn Robert Williams
0 리뷰
14
0 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -46%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 728
이익 거래:
784 (45.37%)
손실 거래:
944 (54.63%)
최고의 거래:
168.67 GBP
최악의 거래:
-262.55 GBP
총 수익:
12 880.31 GBP (15 488 632 pips)
총 손실:
-13 605.44 GBP (7 141 459 pips)
연속 최대 이익:
23 (153.52 GBP)
연속 최대 이익:
664.51 GBP (13)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
53.02%
최대 입금량:
78.41%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
935 (54.11%)
숏(주식차입매도):
793 (45.89%)
수익 요인:
0.95
기대수익:
-0.42 GBP
평균 이익:
16.43 GBP
평균 손실:
-14.41 GBP
연속 최대 손실:
25 (-1 027.99 GBP)
연속 최대 손실:
-1 027.99 GBP (25)
월별 성장률:
63.33%
연간 예측:
768.36%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 164.88 GBP
최대한의:
2 569.67 GBP (79.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.08% (2 568.04 GBP)
자본금별:
54.29% (1 414.30 GBP)

배포

심볼 Sell Buy
BTCUSD 416
US30 368
DE40 348
USTEC 311
F40 51
EURJPY 29
XAUGBP 26
GBPJPY 24
EURUSD 20
GBPUSD 20
XAUUSD 18
EURAUD 16
USDJPY 12
AUDUSD 9
AUDJPY 8
GBPAUD 8
GBPCAD 8
UK100 8
GBPCHF 7
USDCAD 4
USDCHF 4
XTIUSD 4
EURNZD 2
AUDCHF 2
US500 2
IT40 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
BTCUSD -541
US30 1.3K
DE40 16
USTEC -1.2K
F40 -53
EURJPY 52
XAUGBP 18
GBPJPY 83
EURUSD -77
GBPUSD -231
XAUUSD 360
EURAUD -265
USDJPY -72
AUDUSD 86
AUDJPY -121
GBPAUD 175
GBPCAD -16
UK100 -77
GBPCHF -33
USDCAD -132
USDCHF 8
XTIUSD 60
EURNZD -38
AUDCHF -89
US500 -80
IT40 -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
BTCUSD -920K
US30 558K
DE40 107K
USTEC -451K
F40 4.1K
EURJPY 3.9K
XAUGBP 874
GBPJPY 2K
EURUSD 1.1K
GBPUSD -1.8K
XAUUSD 24K
EURAUD -58
USDJPY 784
AUDUSD 376
AUDJPY 16
GBPAUD 1K
GBPCAD -74
UK100 -7.3K
GBPCHF -232
USDCAD 24
USDCHF 52
XTIUSD 149
EURNZD -232
AUDCHF -45
US500 -2.6K
IT40 -8.3K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +168.67 GBP
최악의 거래: -263 GBP
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 25
연속 최대 이익: +153.52 GBP
연속 최대 손실: -1 027.99 GBP

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.67 × 277
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5659
150 더...
Manual trader with 20+ years of experience.  

the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc

I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.

My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)

Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight


리뷰 없음
2026.01.06 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 23:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 12:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 17:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 14:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 10:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 20:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 19:39
Share of trading days is too low
