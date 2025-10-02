SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Soultrading
Glyn Robert Williams

Soultrading

Glyn Robert Williams
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 707
Gewinntrades:
768 (44.99%)
Verlusttrades:
939 (55.01%)
Bester Trade:
168.67 GBP
Schlechtester Trade:
-262.55 GBP
Bruttoprofit:
12 097.89 GBP (15 249 694 pips)
Bruttoverlust:
-13 511.10 GBP (7 095 656 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (153.52 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
347.68 GBP (9)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
47.81%
Max deposit load:
78.41%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.55
Long-Positionen:
918 (53.78%)
Short-Positionen:
789 (46.22%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.83 GBP
Durchschnittlicher Profit:
15.75 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-14.39 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-1 027.99 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 027.99 GBP (25)
Wachstum pro Monat :
-4.46%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 164.88 GBP
Maximaler:
2 569.67 GBP (79.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.08% (2 568.04 GBP)
Kapital:
54.29% (1 414.30 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 415
US30 364
DE40 346
USTEC 308
F40 51
EURJPY 28
XAUGBP 24
GBPJPY 24
EURUSD 20
GBPUSD 20
XAUUSD 17
EURAUD 16
USDJPY 10
AUDJPY 8
AUDUSD 8
GBPAUD 8
GBPCAD 8
UK100 8
GBPCHF 5
USDCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 2
AUDCHF 2
US500 2
XTIUSD 2
IT40 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD -540
US30 908
DE40 -193
USTEC -1.2K
F40 -53
EURJPY 15
XAUGBP -7
GBPJPY 83
EURUSD -77
GBPUSD -231
XAUUSD 217
EURAUD -265
USDJPY -56
AUDJPY -121
AUDUSD 37
GBPAUD 175
GBPCAD -16
UK100 -77
GBPCHF -23
USDCAD -132
USDCHF 8
EURNZD -38
AUDCHF -89
US500 -80
XTIUSD -21
IT40 -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -911K
US30 418K
DE40 53K
USTEC -440K
F40 4.1K
EURJPY 3.6K
XAUGBP -1.7K
GBPJPY 2K
EURUSD 1.1K
GBPUSD -1.8K
XAUUSD 8.9K
EURAUD -58
USDJPY 241
AUDJPY 16
AUDUSD 79
GBPAUD 1K
GBPCAD -74
UK100 -7.3K
GBPCHF 42
USDCAD 24
USDCHF 52
EURNZD -232
AUDCHF -45
US500 -2.6K
XTIUSD -23
IT40 -8.3K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +168.67 GBP
Schlechtester Trade: -263 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 25
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +153.52 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 027.99 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
Earnex-Trade
0.34 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5659
noch 146 ...
Manual trader with 20+ years of experience.  

the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc

I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.

My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)

Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight


Keine Bewertungen
2025.12.11 23:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 12:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 17:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 14:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 10:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 20:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 19:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Soultrading
49 USD pro Monat
-50%
0
0
USD
1.4K
GBP
12
98%
1 707
44%
48%
0.89
-0.83
GBP
79%
1:500
