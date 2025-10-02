シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Soultrading
Glyn Robert Williams

Soultrading

Glyn Robert Williams
レビュー0件
12週間
0 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 707
利益トレード:
768 (44.99%)
損失トレード:
939 (55.01%)
ベストトレード:
168.67 GBP
最悪のトレード:
-262.55 GBP
総利益:
12 097.89 GBP (15 249 694 pips)
総損失:
-13 511.07 GBP (7 095 656 pips)
最大連続の勝ち:
23 (153.52 GBP)
最大連続利益:
347.68 GBP (9)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
46.70%
最大入金額:
78.41%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.55
長いトレード:
918 (53.78%)
短いトレード:
789 (46.22%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-0.83 GBP
平均利益:
15.75 GBP
平均損失:
-14.39 GBP
最大連続の負け:
25 (-1 027.99 GBP)
最大連続損失:
-1 027.99 GBP (25)
月間成長:
-5.70%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 164.88 GBP
最大の:
2 569.67 GBP (79.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.08% (2 568.04 GBP)
エクイティによる:
54.29% (1 414.30 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 415
US30 364
DE40 346
USTEC 308
F40 51
EURJPY 28
XAUGBP 24
GBPJPY 24
EURUSD 20
GBPUSD 20
XAUUSD 17
EURAUD 16
USDJPY 10
AUDJPY 8
AUDUSD 8
GBPAUD 8
GBPCAD 8
UK100 8
GBPCHF 5
USDCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 2
AUDCHF 2
US500 2
XTIUSD 2
IT40 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -540
US30 908
DE40 -193
USTEC -1.2K
F40 -53
EURJPY 15
XAUGBP -7
GBPJPY 83
EURUSD -77
GBPUSD -231
XAUUSD 217
EURAUD -265
USDJPY -56
AUDJPY -121
AUDUSD 37
GBPAUD 175
GBPCAD -16
UK100 -77
GBPCHF -23
USDCAD -132
USDCHF 8
EURNZD -38
AUDCHF -89
US500 -80
XTIUSD -21
IT40 -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -911K
US30 418K
DE40 53K
USTEC -440K
F40 4.1K
EURJPY 3.6K
XAUGBP -1.7K
GBPJPY 2K
EURUSD 1.1K
GBPUSD -1.8K
XAUUSD 8.9K
EURAUD -58
USDJPY 241
AUDJPY 16
AUDUSD 79
GBPAUD 1K
GBPCAD -74
UK100 -7.3K
GBPCHF 42
USDCAD 24
USDCHF 52
EURNZD -232
AUDCHF -45
US500 -2.6K
XTIUSD -23
IT40 -8.3K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +168.67 GBP
最悪のトレード: -263 GBP
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 25
最大連続利益: +153.52 GBP
最大連続損失: -1 027.99 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5659
146 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Manual trader with 20+ years of experience.  

the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc

I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.

My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)

Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight


レビューなし
2025.12.11 23:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 12:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 17:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 14:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 10:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 20:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 19:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Soultrading
49 USD/月
-50%
0
0
USD
1.4K
GBP
12
98%
1 707
44%
47%
0.89
-0.83
GBP
79%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください