SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Soultrading
Glyn Robert Williams

Soultrading

Glyn Robert Williams
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
8 (72.72%)
Perte trades:
3 (27.27%)
Meilleure transaction:
70.13 GBP
Pire transaction:
-51.83 GBP
Bénéfice brut:
274.74 GBP (7 170 pips)
Perte brute:
-101.02 GBP (5 953 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (167.63 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
167.63 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
14.45%
Charge de dépôt maximale:
8.28%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
2.29
Longs trades:
8 (72.73%)
Courts trades:
3 (27.27%)
Facteur de profit:
2.72
Rendement attendu:
15.79 GBP
Bénéfice moyen:
34.34 GBP
Perte moyenne:
-33.67 GBP
Pertes consécutives maximales:
1 (-51.83 GBP)
Perte consécutive maximale:
-51.83 GBP (1)
Croissance mensuelle:
6.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.77 GBP
Maximal:
75.73 GBP (2.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.59% (75.23 GBP)
Par fonds propres:
1.40% (40.31 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUGBP 3
DE40 2
AUDJPY 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
EURNZD 1
USTEC 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUGBP 199
DE40 -96
AUDJPY 3
GBPJPY 59
AUDUSD 19
EURNZD -21
USTEC 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUGBP 1.4K
DE40 -5.9K
AUDJPY 26
GBPJPY 350
AUDUSD 25
EURNZD -44
USTEC 5.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +70.13 GBP
Pire transaction: -52 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +167.63 GBP
Perte consécutive maximale: -51.83 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 58
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.75 × 48
MilliyFXGlobal-Server
0.75 × 16
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
1.00 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
1.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
1.37 × 27
PacificUnionLLC-Live
1.63 × 8
XMTrading-MT5 3
2.00 × 3
Exness-MT5Real
2.10 × 20
Exness-MT5Real15
2.11 × 36
Exness-MT5Real8
2.17 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.23 × 13
LiteFinance-MT5-Live
2.25 × 4
OctaFX-Real2
2.28 × 345
RoboForex-ECN
2.31 × 26
Forex.com-Live 536
2.53 × 32
VantageInternational-Live
2.93 × 43
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 354
26 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Manual trader with 20+ years of experience.  

the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc

I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.

My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)

Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight


Aucun avis
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 10:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 20:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 19:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 17:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Soultrading
49 USD par mois
6%
0
0
USD
3K
GBP
1
100%
11
72%
14%
2.71
15.79
GBP
3%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.