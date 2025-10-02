- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
11
Bénéfice trades:
8 (72.72%)
Perte trades:
3 (27.27%)
Meilleure transaction:
70.13 GBP
Pire transaction:
-51.83 GBP
Bénéfice brut:
274.74 GBP (7 170 pips)
Perte brute:
-101.02 GBP (5 953 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (167.63 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
167.63 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
14.45%
Charge de dépôt maximale:
8.28%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
45 minutes
Facteur de récupération:
2.29
Longs trades:
8 (72.73%)
Courts trades:
3 (27.27%)
Facteur de profit:
2.72
Rendement attendu:
15.79 GBP
Bénéfice moyen:
34.34 GBP
Perte moyenne:
-33.67 GBP
Pertes consécutives maximales:
1 (-51.83 GBP)
Perte consécutive maximale:
-51.83 GBP (1)
Croissance mensuelle:
6.11%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.77 GBP
Maximal:
75.73 GBP (2.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.59% (75.23 GBP)
Par fonds propres:
1.40% (40.31 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUGBP
|3
|DE40
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURNZD
|1
|USTEC
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUGBP
|199
|DE40
|-96
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|59
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|-21
|USTEC
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUGBP
|1.4K
|DE40
|-5.9K
|AUDJPY
|26
|GBPJPY
|350
|AUDUSD
|25
|EURNZD
|-44
|USTEC
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +70.13 GBP
Pire transaction: -52 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +167.63 GBP
Perte consécutive maximale: -51.83 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 58
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.54 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.75 × 48
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.75 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|1.00 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|1.37 × 27
|
PacificUnionLLC-Live
|1.63 × 8
|
XMTrading-MT5 3
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|2.10 × 20
|
Exness-MT5Real15
|2.11 × 36
|
Exness-MT5Real8
|2.17 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.23 × 13
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.25 × 4
|
OctaFX-Real2
|2.28 × 345
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 26
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
VantageInternational-Live
|2.93 × 43
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 354
26 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Manual trader with 20+ years of experience.
the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc
I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.
My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)
Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
49 USD par mois
6%
0
0
USD
USD
3K
GBP
GBP
1
100%
11
72%
14%
2.71
15.79
GBP
GBP
3%
1:500