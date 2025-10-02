信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Soultrading
Glyn Robert Williams

Soultrading

Glyn Robert Williams
0条评论
12
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 -50%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 707
盈利交易:
768 (44.99%)
亏损交易:
939 (55.01%)
最好交易:
168.67 GBP
最差交易:
-262.55 GBP
毛利:
12 097.89 GBP (15 249 694 pips)
毛利亏损:
-13 511.07 GBP (7 095 656 pips)
最大连续赢利:
23 (153.52 GBP)
最大连续盈利:
347.68 GBP (9)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
46.70%
最大入金加载:
78.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.55
长期交易:
918 (53.78%)
短期交易:
789 (46.22%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.83 GBP
平均利润:
15.75 GBP
平均损失:
-14.39 GBP
最大连续失误:
25 (-1 027.99 GBP)
最大连续亏损:
-1 027.99 GBP (25)
每月增长:
-5.70%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
2 164.88 GBP
最大值:
2 569.67 GBP (79.13%)
相对跌幅:
结余:
79.08% (2 568.04 GBP)
净值:
54.29% (1 414.30 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 415
US30 364
DE40 346
USTEC 308
F40 51
EURJPY 28
XAUGBP 24
GBPJPY 24
EURUSD 20
GBPUSD 20
XAUUSD 17
EURAUD 16
USDJPY 10
AUDJPY 8
AUDUSD 8
GBPAUD 8
GBPCAD 8
UK100 8
GBPCHF 5
USDCAD 4
USDCHF 4
EURNZD 2
AUDCHF 2
US500 2
XTIUSD 2
IT40 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -540
US30 908
DE40 -193
USTEC -1.2K
F40 -53
EURJPY 15
XAUGBP -7
GBPJPY 83
EURUSD -77
GBPUSD -231
XAUUSD 217
EURAUD -265
USDJPY -56
AUDJPY -121
AUDUSD 37
GBPAUD 175
GBPCAD -16
UK100 -77
GBPCHF -23
USDCAD -132
USDCHF 8
EURNZD -38
AUDCHF -89
US500 -80
XTIUSD -21
IT40 -19
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -911K
US30 418K
DE40 53K
USTEC -440K
F40 4.1K
EURJPY 3.6K
XAUGBP -1.7K
GBPJPY 2K
EURUSD 1.1K
GBPUSD -1.8K
XAUUSD 8.9K
EURAUD -58
USDJPY 241
AUDJPY 16
AUDUSD 79
GBPAUD 1K
GBPCAD -74
UK100 -7.3K
GBPCHF 42
USDCAD 24
USDCHF 52
EURNZD -232
AUDCHF -45
US500 -2.6K
XTIUSD -23
IT40 -8.3K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +168.67 GBP
最差交易: -263 GBP
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 25
最大连续盈利: +153.52 GBP
最大连续亏损: -1 027.99 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Earnex-Trade
0.00 × 70
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.38 × 16
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
VTMarkets-Live
0.68 × 228
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5659
146 更多...
Manual trader with 20+ years of experience.  

the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc

I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.

My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)

Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight


2025.12.11 23:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 10:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 12:01
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 18:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.22 17:02
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 14:07
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 10:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 20:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 19:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
