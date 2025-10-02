- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
8 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
En iyi işlem:
70.13 GBP
En kötü işlem:
-51.83 GBP
Brüt kâr:
274.74 GBP (7 170 pips)
Brüt zarar:
-101.02 GBP (5 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (167.63 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
167.63 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
14.45%
Maks. mevduat yükü:
8.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
2.29
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
15.79 GBP
Ortalama kâr:
34.34 GBP
Ortalama zarar:
-33.67 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-51.83 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-51.83 GBP (1)
Aylık büyüme:
6.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.77 GBP
Maksimum:
75.73 GBP (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.59% (75.23 GBP)
Varlığa göre:
1.40% (40.31 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUGBP
|3
|DE40
|2
|AUDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURNZD
|1
|USTEC
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUGBP
|199
|DE40
|-96
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|59
|AUDUSD
|19
|EURNZD
|-21
|USTEC
|62
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUGBP
|1.4K
|DE40
|-5.9K
|AUDJPY
|26
|GBPJPY
|350
|AUDUSD
|25
|EURNZD
|-44
|USTEC
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.13 GBP
En kötü işlem: -52 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +167.63 GBP
Maksimum ardışık zarar: -51.83 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.17 × 58
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
BlueberryMarkets-Live
|0.54 × 13
|
FusionMarkets-Live
|0.75 × 48
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.75 × 16
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|1.00 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.33 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|1.37 × 27
|
PacificUnionLLC-Live
|1.63 × 8
|
XMTrading-MT5 3
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real
|2.10 × 20
|
Exness-MT5Real15
|2.11 × 36
|
Exness-MT5Real8
|2.17 × 18
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.23 × 13
|
LiteFinance-MT5-Live
|2.25 × 4
|
OctaFX-Real2
|2.28 × 345
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 26
|
Forex.com-Live 536
|2.53 × 32
|
VantageInternational-Live
|2.93 × 43
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 354
Manual trader with 20+ years of experience.
the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc
I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.
My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)
Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight
İnceleme yok
