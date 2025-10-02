SinyallerBölümler
Glyn Robert Williams

Soultrading

Glyn Robert Williams
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
8 (72.72%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (27.27%)
En iyi işlem:
70.13 GBP
En kötü işlem:
-51.83 GBP
Brüt kâr:
274.74 GBP (7 170 pips)
Brüt zarar:
-101.02 GBP (5 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (167.63 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
167.63 GBP (5)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
14.45%
Maks. mevduat yükü:
8.28%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
2.29
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
2.72
Beklenen getiri:
15.79 GBP
Ortalama kâr:
34.34 GBP
Ortalama zarar:
-33.67 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-51.83 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-51.83 GBP (1)
Aylık büyüme:
6.11%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.77 GBP
Maksimum:
75.73 GBP (2.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.59% (75.23 GBP)
Varlığa göre:
1.40% (40.31 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUGBP 3
DE40 2
AUDJPY 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
EURNZD 1
USTEC 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUGBP 199
DE40 -96
AUDJPY 3
GBPJPY 59
AUDUSD 19
EURNZD -21
USTEC 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUGBP 1.4K
DE40 -5.9K
AUDJPY 26
GBPJPY 350
AUDUSD 25
EURNZD -44
USTEC 5.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.13 GBP
En kötü işlem: -52 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +167.63 GBP
Maksimum ardışık zarar: -51.83 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 4
Exness-MT5Real6
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.17 × 58
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
BlueberryMarkets-Live
0.54 × 13
FusionMarkets-Live
0.75 × 48
MilliyFXGlobal-Server
0.75 × 16
VantageInternational-Live 4
1.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
1.00 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
1.33 × 3
BlackBullMarkets-Live
1.37 × 27
PacificUnionLLC-Live
1.63 × 8
XMTrading-MT5 3
2.00 × 3
Exness-MT5Real
2.10 × 20
Exness-MT5Real15
2.11 × 36
Exness-MT5Real8
2.17 × 18
Pepperstone-MT5-Live01
2.23 × 13
LiteFinance-MT5-Live
2.25 × 4
OctaFX-Real2
2.28 × 345
RoboForex-ECN
2.31 × 26
Forex.com-Live 536
2.53 × 32
VantageInternational-Live
2.93 × 43
ICMarketsSC-MT5-4
3.33 × 354
26 daha fazla...
Manual trader with 20+ years of experience.  

the MQL system says it's algo trading but it isnt, i just use EA's to create buttons on my screen for buy and sell and exits etc

I trade indexes, Dow, Dax, Nas, Gold USD and Gold GBP plus a selection of currency pairs.

My risk is capped at 2% per trade (most often 1.5%)

Trades are momentum trades mostly closed same day, occasionally held overnight


İnceleme yok
2025.10.06 11:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 10:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 10:08
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 20:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 20:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 19:39
Share of trading days is too low
2025.10.02 19:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.02 17:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 17:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.02 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 16:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.