- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 058
Прибыльных трейдов:
1 320 (64.13%)
Убыточных трейдов:
738 (35.86%)
Лучший трейд:
258.48 USD
Худший трейд:
-256.68 USD
Общая прибыль:
14 869.53 USD (1 524 720 pips)
Общий убыток:
-11 293.29 USD (2 014 206 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (468.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
468.99 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
92.24%
Макс. загрузка депозита:
31.92%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
178
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.35
Длинных трейдов:
1 069 (51.94%)
Коротких трейдов:
989 (48.06%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
1.74 USD
Средняя прибыль:
11.26 USD
Средний убыток:
-15.30 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-1 179.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 179.09 USD (24)
Прирост в месяц:
3.69%
Годовой прогноз:
44.77%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
196.36 USD
Максимальная:
1 521.25 USD (26.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.20% (139.74 USD)
По эквити:
13.94% (1 243.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1352
|XAUUSD
|462
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|30
|BTCUSD
|27
|GBPAUD
|16
|US30
|11
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|SOLUSD
|7
|AUDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|USDCHF
|5
|EURNZD
|4
|GBPNZD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|XAGUSD
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|4.9K
|XAUUSD
|-1.2K
|AUDUSD
|405
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|-306
|GBPAUD
|-135
|US30
|-9
|GBPUSD
|-7
|NZDJPY
|21
|SOLUSD
|26
|AUDJPY
|-32
|GBPJPY
|-23
|CHFJPY
|8
|AUDCAD
|-15
|AUDNZD
|-45
|USDCHF
|2
|EURNZD
|5
|GBPNZD
|-23
|EURAUD
|-102
|AUDCHF
|-13
|GBPCHF
|-5
|EURJPY
|-5
|CADJPY
|12
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|-11
|EURGBP
|21
|USDCAD
|5
|NZDCAD
|-13
|XAGUSD
|52
|EURCHF
|25
|CADCHF
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|28K
|XAUUSD
|4.5K
|AUDUSD
|3.8K
|USDJPY
|112
|BTCUSD
|-920K
|GBPAUD
|-2K
|US30
|-1.1K
|GBPUSD
|-627
|NZDJPY
|118
|SOLUSD
|2K
|AUDJPY
|-98
|GBPJPY
|-792
|CHFJPY
|-394
|AUDCAD
|180
|AUDNZD
|-680
|USDCHF
|-183
|EURNZD
|37
|GBPNZD
|-521
|EURAUD
|-1.1K
|AUDCHF
|-9
|GBPCHF
|-384
|EURJPY
|-869
|CADJPY
|-52
|NZDCHF
|83
|NZDUSD
|-153
|EURGBP
|343
|USDCAD
|78
|NZDCAD
|-216
|XAGUSD
|522
|EURCHF
|222
|CADCHF
|185
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +258.48 USD
Худший трейд: -257 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +468.99 USD
Макс. убыток в серии: -1 179.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-MT5-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 366
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 254
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 350
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.04 × 139
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
58%
0
0
USD
USD
7.9K
USD
USD
14
6%
2 058
64%
92%
1.31
1.74
USD
USD
16%
1:500