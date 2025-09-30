- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 066
利益トレード:
1 323 (64.03%)
損失トレード:
743 (35.96%)
ベストトレード:
258.48 USD
最悪のトレード:
-256.68 USD
総利益:
14 926.57 USD (1 525 038 pips)
総損失:
-11 424.83 USD (2 016 167 pips)
最大連続の勝ち:
31 (468.99 USD)
最大連続利益:
468.99 USD (31)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
93.34%
最大入金額:
31.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
106
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.30
長いトレード:
1 071 (51.84%)
短いトレード:
995 (48.16%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.69 USD
平均利益:
11.28 USD
平均損失:
-15.38 USD
最大連続の負け:
24 (-1 179.09 USD)
最大連続損失:
-1 179.09 USD (24)
月間成長:
-3.65%
年間予想:
-44.24%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
196.36 USD
最大の:
1 521.25 USD (26.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.20% (139.74 USD)
エクイティによる:
13.94% (1 243.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1360
|XAUUSD
|462
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|30
|BTCUSD
|27
|GBPAUD
|16
|US30
|11
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|SOLUSD
|7
|AUDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|USDCHF
|5
|EURNZD
|4
|GBPNZD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|XAGUSD
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4.8K
|XAUUSD
|-1.2K
|AUDUSD
|405
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|-306
|GBPAUD
|-135
|US30
|-9
|GBPUSD
|-7
|NZDJPY
|21
|SOLUSD
|26
|AUDJPY
|-32
|GBPJPY
|-23
|CHFJPY
|8
|AUDCAD
|-15
|AUDNZD
|-45
|USDCHF
|2
|EURNZD
|5
|GBPNZD
|-23
|EURAUD
|-102
|AUDCHF
|-13
|GBPCHF
|-5
|EURJPY
|-5
|CADJPY
|12
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|-11
|EURGBP
|21
|USDCAD
|5
|NZDCAD
|-13
|XAGUSD
|52
|EURCHF
|25
|CADCHF
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|26K
|XAUUSD
|4.5K
|AUDUSD
|3.8K
|USDJPY
|112
|BTCUSD
|-920K
|GBPAUD
|-2K
|US30
|-1.1K
|GBPUSD
|-627
|NZDJPY
|118
|SOLUSD
|2K
|AUDJPY
|-98
|GBPJPY
|-792
|CHFJPY
|-394
|AUDCAD
|180
|AUDNZD
|-680
|USDCHF
|-183
|EURNZD
|37
|GBPNZD
|-521
|EURAUD
|-1.1K
|AUDCHF
|-9
|GBPCHF
|-384
|EURJPY
|-869
|CADJPY
|-52
|NZDCHF
|83
|NZDUSD
|-153
|EURGBP
|343
|USDCAD
|78
|NZDCAD
|-216
|XAGUSD
|522
|EURCHF
|222
|CADCHF
|185
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +258.48 USD
最悪のトレード: -257 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +468.99 USD
最大連続損失: -1 179.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 366
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 254
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 350
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.04 × 139
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
57%
0
0
USD
USD
7.8K
USD
USD
14
6%
2 066
64%
93%
1.30
1.69
USD
USD
16%
1:500