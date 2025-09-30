シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Safe Capital
Eluri Venkata Pavan Kumar

Safe Capital

Eluri Venkata Pavan Kumar
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 57%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 066
利益トレード:
1 323 (64.03%)
損失トレード:
743 (35.96%)
ベストトレード:
258.48 USD
最悪のトレード:
-256.68 USD
総利益:
14 926.57 USD (1 525 038 pips)
総損失:
-11 424.83 USD (2 016 167 pips)
最大連続の勝ち:
31 (468.99 USD)
最大連続利益:
468.99 USD (31)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
93.34%
最大入金額:
31.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
106
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.30
長いトレード:
1 071 (51.84%)
短いトレード:
995 (48.16%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
1.69 USD
平均利益:
11.28 USD
平均損失:
-15.38 USD
最大連続の負け:
24 (-1 179.09 USD)
最大連続損失:
-1 179.09 USD (24)
月間成長:
-3.65%
年間予想:
-44.24%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
196.36 USD
最大の:
1 521.25 USD (26.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.20% (139.74 USD)
エクイティによる:
13.94% (1 243.36 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1360
XAUUSD 462
AUDUSD 60
USDJPY 30
BTCUSD 27
GBPAUD 16
US30 11
GBPUSD 9
NZDJPY 8
SOLUSD 7
AUDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDCAD 5
AUDNZD 5
USDCHF 5
EURNZD 4
GBPNZD 4
EURAUD 4
AUDCHF 4
GBPCHF 3
EURJPY 3
CADJPY 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCAD 2
NZDCAD 2
XAGUSD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 4.8K
XAUUSD -1.2K
AUDUSD 405
USDJPY 0
BTCUSD -306
GBPAUD -135
US30 -9
GBPUSD -7
NZDJPY 21
SOLUSD 26
AUDJPY -32
GBPJPY -23
CHFJPY 8
AUDCAD -15
AUDNZD -45
USDCHF 2
EURNZD 5
GBPNZD -23
EURAUD -102
AUDCHF -13
GBPCHF -5
EURJPY -5
CADJPY 12
NZDCHF 8
NZDUSD -11
EURGBP 21
USDCAD 5
NZDCAD -13
XAGUSD 52
EURCHF 25
CADCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 26K
XAUUSD 4.5K
AUDUSD 3.8K
USDJPY 112
BTCUSD -920K
GBPAUD -2K
US30 -1.1K
GBPUSD -627
NZDJPY 118
SOLUSD 2K
AUDJPY -98
GBPJPY -792
CHFJPY -394
AUDCAD 180
AUDNZD -680
USDCHF -183
EURNZD 37
GBPNZD -521
EURAUD -1.1K
AUDCHF -9
GBPCHF -384
EURJPY -869
CADJPY -52
NZDCHF 83
NZDUSD -153
EURGBP 343
USDCAD 78
NZDCAD -216
XAGUSD 522
EURCHF 222
CADCHF 185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +258.48 USD
最悪のトレード: -257 USD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +468.99 USD
最大連続損失: -1 179.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-MT5-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.50 × 350
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.04 × 139
70 より多く...
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
レビューなし
2025.12.09 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Safe Capital
30 USD/月
57%
0
0
USD
7.8K
USD
14
6%
2 066
64%
93%
1.30
1.69
USD
16%
1:500
コピー

