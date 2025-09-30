SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Safe Capital
Eluri Venkata Pavan Kumar

Safe Capital

Eluri Venkata Pavan Kumar
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
20 (48.78%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (51.22%)
En iyi işlem:
34.25 USD
En kötü işlem:
-42.39 USD
Brüt kâr:
237.38 USD (69 401 pips)
Brüt zarar:
-267.15 USD (30 368 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (28.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.80 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
22.52%
Maks. mevduat yükü:
2.35%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
35 (85.37%)
Satış işlemleri:
6 (14.63%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.73 USD
Ortalama kâr:
11.87 USD
Ortalama zarar:
-12.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-136.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-136.32 USD (7)
Aylık büyüme:
-3.50%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
126.86 USD
Maksimum:
138.66 USD (16.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.20% (139.74 USD)
Varlığa göre:
0.42% (3.42 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 20
SOLUSD 7
EURUSD 3
AUDCAD 2
BTCUSD 2
USDJPY 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 33
SOLUSD 26
EURUSD -66
AUDCAD 10
BTCUSD 2
USDJPY 1
GBPCHF -43
GBPJPY 10
AUDUSD -3
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -170
SOLUSD 2K
EURUSD -1.7K
AUDCAD 473
BTCUSD 39K
USDJPY -271
GBPCHF -727
GBPJPY 295
AUDUSD -48
AUDNZD 17
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.25 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +28.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -136.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.32 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
FPMarkets-Live
0.47 × 340
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICTrading-MT5-4
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.94 × 198
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
65 daha fazla...
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
İnceleme yok
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Safe Capital
Ayda 30 USD
-4%
0
0
USD
820
USD
1
29%
41
48%
23%
0.88
-0.73
USD
16%
1:200
Kopyala

