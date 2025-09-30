SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Safe Capital
Eluri Venkata Pavan Kumar

Safe Capital

Eluri Venkata Pavan Kumar
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 57%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 067
Gewinntrades:
1 324 (64.05%)
Verlusttrades:
743 (35.95%)
Bester Trade:
258.48 USD
Schlechtester Trade:
-256.68 USD
Bruttoprofit:
14 947.63 USD (1 525 233 pips)
Bruttoverlust:
-11 425.22 USD (2 016 167 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (468.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
468.99 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
92.14%
Max deposit load:
31.92%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
68
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
2.32
Long-Positionen:
1 072 (51.86%)
Short-Positionen:
995 (48.14%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-1 179.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 179.09 USD (24)
Wachstum pro Monat :
-8.11%
Jahresprognose:
-98.45%
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
196.36 USD
Maximaler:
1 521.25 USD (26.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.20% (139.74 USD)
Kapital:
13.94% (1 243.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1361
XAUUSD 462
AUDUSD 60
USDJPY 30
BTCUSD 27
GBPAUD 16
US30 11
GBPUSD 9
NZDJPY 8
SOLUSD 7
AUDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDCAD 5
AUDNZD 5
USDCHF 5
EURNZD 4
GBPNZD 4
EURAUD 4
AUDCHF 4
GBPCHF 3
EURJPY 3
CADJPY 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCAD 2
NZDCAD 2
XAGUSD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 4.8K
XAUUSD -1.2K
AUDUSD 405
USDJPY 0
BTCUSD -306
GBPAUD -135
US30 -9
GBPUSD -7
NZDJPY 21
SOLUSD 26
AUDJPY -32
GBPJPY -23
CHFJPY 8
AUDCAD -15
AUDNZD -45
USDCHF 2
EURNZD 5
GBPNZD -23
EURAUD -102
AUDCHF -13
GBPCHF -5
EURJPY -5
CADJPY 12
NZDCHF 8
NZDUSD -11
EURGBP 21
USDCAD 5
NZDCAD -13
XAGUSD 52
EURCHF 25
CADCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 26K
XAUUSD 4.5K
AUDUSD 3.8K
USDJPY 112
BTCUSD -920K
GBPAUD -2K
US30 -1.1K
GBPUSD -627
NZDJPY 118
SOLUSD 2K
AUDJPY -98
GBPJPY -792
CHFJPY -394
AUDCAD 180
AUDNZD -680
USDCHF -183
EURNZD 37
GBPNZD -521
EURAUD -1.1K
AUDCHF -9
GBPCHF -384
EURJPY -869
CADJPY -52
NZDCHF 83
NZDUSD -153
EURGBP 343
USDCAD 78
NZDCAD -216
XAGUSD 522
EURCHF 222
CADCHF 185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +258.48 USD
Schlechtester Trade: -257 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +468.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 179.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-MT5-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.50 × 350
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.04 × 139
noch 70 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
Keine Bewertungen
2025.12.09 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Safe Capital
30 USD pro Monat
57%
0
0
USD
7.8K
USD
14
6%
2 067
64%
92%
1.30
1.70
USD
16%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.