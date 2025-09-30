- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 066
Negociações com lucro:
1 323 (64.03%)
Negociações com perda:
743 (35.96%)
Melhor negociação:
258.48 USD
Pior negociação:
-256.68 USD
Lucro bruto:
14 926.57 USD (1 525 038 pips)
Perda bruta:
-11 424.83 USD (2 016 167 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (468.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
468.99 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
93.34%
Depósito máximo carregado:
31.92%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
106
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.30
Negociações longas:
1 071 (51.84%)
Negociações curtas:
995 (48.16%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.69 USD
Lucro médio:
11.28 USD
Perda média:
-15.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-1 179.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 179.09 USD (24)
Crescimento mensal:
-3.65%
Previsão anual:
-44.24%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
196.36 USD
Máximo:
1 521.25 USD (26.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.20% (139.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.94% (1 243.36 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1360
|XAUUSD
|462
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|30
|BTCUSD
|27
|GBPAUD
|16
|US30
|11
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|SOLUSD
|7
|AUDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|USDCHF
|5
|EURNZD
|4
|GBPNZD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|XAGUSD
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|4.8K
|XAUUSD
|-1.2K
|AUDUSD
|405
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|-306
|GBPAUD
|-135
|US30
|-9
|GBPUSD
|-7
|NZDJPY
|21
|SOLUSD
|26
|AUDJPY
|-32
|GBPJPY
|-23
|CHFJPY
|8
|AUDCAD
|-15
|AUDNZD
|-45
|USDCHF
|2
|EURNZD
|5
|GBPNZD
|-23
|EURAUD
|-102
|AUDCHF
|-13
|GBPCHF
|-5
|EURJPY
|-5
|CADJPY
|12
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|-11
|EURGBP
|21
|USDCAD
|5
|NZDCAD
|-13
|XAGUSD
|52
|EURCHF
|25
|CADCHF
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|26K
|XAUUSD
|4.5K
|AUDUSD
|3.8K
|USDJPY
|112
|BTCUSD
|-920K
|GBPAUD
|-2K
|US30
|-1.1K
|GBPUSD
|-627
|NZDJPY
|118
|SOLUSD
|2K
|AUDJPY
|-98
|GBPJPY
|-792
|CHFJPY
|-394
|AUDCAD
|180
|AUDNZD
|-680
|USDCHF
|-183
|EURNZD
|37
|GBPNZD
|-521
|EURAUD
|-1.1K
|AUDCHF
|-9
|GBPCHF
|-384
|EURJPY
|-869
|CADJPY
|-52
|NZDCHF
|83
|NZDUSD
|-153
|EURGBP
|343
|USDCAD
|78
|NZDCAD
|-216
|XAGUSD
|522
|EURCHF
|222
|CADCHF
|185
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +258.48 USD
Pior negociação: -257 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +468.99 USD
Máxima perda consecutiva: -1 179.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 366
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 254
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 350
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.04 × 139
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
