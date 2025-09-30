SinaisSeções
Eluri Venkata Pavan Kumar

Safe Capital

Eluri Venkata Pavan Kumar
0 comentários
Confiabilidade
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 57%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 066
Negociações com lucro:
1 323 (64.03%)
Negociações com perda:
743 (35.96%)
Melhor negociação:
258.48 USD
Pior negociação:
-256.68 USD
Lucro bruto:
14 926.57 USD (1 525 038 pips)
Perda bruta:
-11 424.83 USD (2 016 167 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (468.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
468.99 USD (31)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
93.34%
Depósito máximo carregado:
31.92%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
106
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.30
Negociações longas:
1 071 (51.84%)
Negociações curtas:
995 (48.16%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
1.69 USD
Lucro médio:
11.28 USD
Perda média:
-15.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-1 179.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 179.09 USD (24)
Crescimento mensal:
-3.65%
Previsão anual:
-44.24%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
196.36 USD
Máximo:
1 521.25 USD (26.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.20% (139.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.94% (1 243.36 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1360
XAUUSD 462
AUDUSD 60
USDJPY 30
BTCUSD 27
GBPAUD 16
US30 11
GBPUSD 9
NZDJPY 8
SOLUSD 7
AUDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDCAD 5
AUDNZD 5
USDCHF 5
EURNZD 4
GBPNZD 4
EURAUD 4
AUDCHF 4
GBPCHF 3
EURJPY 3
CADJPY 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCAD 2
NZDCAD 2
XAGUSD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 4.8K
XAUUSD -1.2K
AUDUSD 405
USDJPY 0
BTCUSD -306
GBPAUD -135
US30 -9
GBPUSD -7
NZDJPY 21
SOLUSD 26
AUDJPY -32
GBPJPY -23
CHFJPY 8
AUDCAD -15
AUDNZD -45
USDCHF 2
EURNZD 5
GBPNZD -23
EURAUD -102
AUDCHF -13
GBPCHF -5
EURJPY -5
CADJPY 12
NZDCHF 8
NZDUSD -11
EURGBP 21
USDCAD 5
NZDCAD -13
XAGUSD 52
EURCHF 25
CADCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 26K
XAUUSD 4.5K
AUDUSD 3.8K
USDJPY 112
BTCUSD -920K
GBPAUD -2K
US30 -1.1K
GBPUSD -627
NZDJPY 118
SOLUSD 2K
AUDJPY -98
GBPJPY -792
CHFJPY -394
AUDCAD 180
AUDNZD -680
USDCHF -183
EURNZD 37
GBPNZD -521
EURAUD -1.1K
AUDCHF -9
GBPCHF -384
EURJPY -869
CADJPY -52
NZDCHF 83
NZDUSD -153
EURGBP 343
USDCAD 78
NZDCAD -216
XAGUSD 522
EURCHF 222
CADCHF 185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +258.48 USD
Pior negociação: -257 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +468.99 USD
Máxima perda consecutiva: -1 179.09 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-MT5-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.50 × 350
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.04 × 139
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
Sem comentários
2025.12.09 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Safe Capital
30 USD por mês
57%
0
0
USD
7.8K
USD
14
6%
2 066
64%
93%
1.30
1.69
USD
16%
1:500
