SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Safe Capital
Eluri Venkata Pavan Kumar

Safe Capital

Eluri Venkata Pavan Kumar
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
41
Bénéfice trades:
20 (48.78%)
Perte trades:
21 (51.22%)
Meilleure transaction:
34.25 USD
Pire transaction:
-42.39 USD
Bénéfice brut:
237.38 USD (69 401 pips)
Perte brute:
-267.15 USD (30 368 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (28.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
54.80 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
15.96%
Charge de dépôt maximale:
2.35%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
35 (85.37%)
Courts trades:
6 (14.63%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.73 USD
Bénéfice moyen:
11.87 USD
Perte moyenne:
-12.72 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-136.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-136.32 USD (7)
Croissance mensuelle:
-3.50%
Algo trading:
29%
Prélèvement par solde:
Absolu:
126.86 USD
Maximal:
138.66 USD (16.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.20% (139.74 USD)
Par fonds propres:
0.42% (3.42 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 20
SOLUSD 7
EURUSD 3
AUDCAD 2
BTCUSD 2
USDJPY 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 33
SOLUSD 26
EURUSD -66
AUDCAD 10
BTCUSD 2
USDJPY 1
GBPCHF -43
GBPJPY 10
AUDUSD -3
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -170
SOLUSD 2K
EURUSD -1.7K
AUDCAD 473
BTCUSD 39K
USDJPY -271
GBPCHF -727
GBPJPY 295
AUDUSD -48
AUDNZD 17
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.25 USD
Pire transaction: -42 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +28.29 USD
Perte consécutive maximale: -136.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.32 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
FPMarkets-Live
0.47 × 340
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICTrading-MT5-4
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.94 × 198
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
65 plus...
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
Aucun avis
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
