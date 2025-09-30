SegnaliSezioni
Eluri Venkata Pavan Kumar

Safe Capital

Eluri Venkata Pavan Kumar
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
20 (48.78%)
Loss Trade:
21 (51.22%)
Best Trade:
34.25 USD
Worst Trade:
-42.39 USD
Profitto lordo:
237.38 USD (69 401 pips)
Perdita lorda:
-267.15 USD (30 368 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (28.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
22.52%
Massimo carico di deposito:
2.35%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
35 (85.37%)
Short Trade:
6 (14.63%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.73 USD
Profitto medio:
11.87 USD
Perdita media:
-12.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-136.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.32 USD (7)
Crescita mensile:
-3.50%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
126.86 USD
Massimale:
138.66 USD (16.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.20% (139.74 USD)
Per equità:
0.42% (3.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 20
SOLUSD 7
EURUSD 3
AUDCAD 2
BTCUSD 2
USDJPY 2
GBPCHF 2
GBPJPY 1
AUDUSD 1
AUDNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 33
SOLUSD 26
EURUSD -66
AUDCAD 10
BTCUSD 2
USDJPY 1
GBPCHF -43
GBPJPY 10
AUDUSD -3
AUDNZD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -170
SOLUSD 2K
EURUSD -1.7K
AUDCAD 473
BTCUSD 39K
USDJPY -271
GBPCHF -727
GBPJPY 295
AUDUSD -48
AUDNZD 17
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.25 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28.29 USD
Massima perdita consecutiva: -136.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.20 × 111
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.32 × 341
ICMarketsSC-MT5-4
0.42 × 248
FPMarkets-Live
0.47 × 340
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
ICTrading-MT5-4
0.50 × 4
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
Exness-MT5Real28
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.94 × 198
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
65 più
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
Non ci sono recensioni
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
