- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
20 (48.78%)
Loss Trade:
21 (51.22%)
Best Trade:
34.25 USD
Worst Trade:
-42.39 USD
Profitto lordo:
237.38 USD (69 401 pips)
Perdita lorda:
-267.15 USD (30 368 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (28.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
54.80 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
22.52%
Massimo carico di deposito:
2.35%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
35 (85.37%)
Short Trade:
6 (14.63%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.73 USD
Profitto medio:
11.87 USD
Perdita media:
-12.72 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-136.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.32 USD (7)
Crescita mensile:
-3.50%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
126.86 USD
Massimale:
138.66 USD (16.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.20% (139.74 USD)
Per equità:
0.42% (3.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|SOLUSD
|7
|EURUSD
|3
|AUDCAD
|2
|BTCUSD
|2
|USDJPY
|2
|GBPCHF
|2
|GBPJPY
|1
|AUDUSD
|1
|AUDNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|33
|SOLUSD
|26
|EURUSD
|-66
|AUDCAD
|10
|BTCUSD
|2
|USDJPY
|1
|GBPCHF
|-43
|GBPJPY
|10
|AUDUSD
|-3
|AUDNZD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-170
|SOLUSD
|2K
|EURUSD
|-1.7K
|AUDCAD
|473
|BTCUSD
|39K
|USDJPY
|-271
|GBPCHF
|-727
|GBPJPY
|295
|AUDUSD
|-48
|AUDNZD
|17
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.25 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +28.29 USD
Massima perdita consecutiva: -136.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.20 × 111
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.32 × 341
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.42 × 248
|
FPMarkets-Live
|0.47 × 340
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
ICTrading-MT5-4
|0.50 × 4
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Exness-MT5Real28
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.94 × 198
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
