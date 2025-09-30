SeñalesSecciones
Eluri Venkata Pavan Kumar

Safe Capital

Eluri Venkata Pavan Kumar
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 57%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 066
Transacciones Rentables:
1 323 (64.03%)
Transacciones Irrentables:
743 (35.96%)
Mejor transacción:
258.48 USD
Peor transacción:
-256.68 USD
Beneficio Bruto:
14 926.57 USD (1 525 038 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 424.83 USD (2 016 167 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (468.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
468.99 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
93.34%
Carga máxima del depósito:
31.92%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
106
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.30
Transacciones Largas:
1 071 (51.84%)
Transacciones Cortas:
995 (48.16%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
1.69 USD
Beneficio medio:
11.28 USD
Pérdidas medias:
-15.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-1 179.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 179.09 USD (24)
Crecimiento al mes:
-3.65%
Pronóstico anual:
-44.24%
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
196.36 USD
Máxima:
1 521.25 USD (26.32%)
Reducción relativa:
De balance:
16.20% (139.74 USD)
De fondos:
13.94% (1 243.36 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1360
XAUUSD 462
AUDUSD 60
USDJPY 30
BTCUSD 27
GBPAUD 16
US30 11
GBPUSD 9
NZDJPY 8
SOLUSD 7
AUDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDCAD 5
AUDNZD 5
USDCHF 5
EURNZD 4
GBPNZD 4
EURAUD 4
AUDCHF 4
GBPCHF 3
EURJPY 3
CADJPY 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCAD 2
NZDCAD 2
XAGUSD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 4.8K
XAUUSD -1.2K
AUDUSD 405
USDJPY 0
BTCUSD -306
GBPAUD -135
US30 -9
GBPUSD -7
NZDJPY 21
SOLUSD 26
AUDJPY -32
GBPJPY -23
CHFJPY 8
AUDCAD -15
AUDNZD -45
USDCHF 2
EURNZD 5
GBPNZD -23
EURAUD -102
AUDCHF -13
GBPCHF -5
EURJPY -5
CADJPY 12
NZDCHF 8
NZDUSD -11
EURGBP 21
USDCAD 5
NZDCAD -13
XAGUSD 52
EURCHF 25
CADCHF 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 26K
XAUUSD 4.5K
AUDUSD 3.8K
USDJPY 112
BTCUSD -920K
GBPAUD -2K
US30 -1.1K
GBPUSD -627
NZDJPY 118
SOLUSD 2K
AUDJPY -98
GBPJPY -792
CHFJPY -394
AUDCAD 180
AUDNZD -680
USDCHF -183
EURNZD 37
GBPNZD -521
EURAUD -1.1K
AUDCHF -9
GBPCHF -384
EURJPY -869
CADJPY -52
NZDCHF 83
NZDUSD -153
EURGBP 343
USDCAD 78
NZDCAD -216
XAGUSD 522
EURCHF 222
CADCHF 185
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +258.48 USD
Peor transacción: -257 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +468.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 179.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-MT5-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.50 × 350
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.04 × 139
otros 70...
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
No hay comentarios
2025.12.09 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
