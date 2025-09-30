信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Safe Capital
Eluri Venkata Pavan Kumar

Safe Capital

Eluri Venkata Pavan Kumar
0条评论
可靠性
14
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 58%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 058
盈利交易:
1 320 (64.13%)
亏损交易:
738 (35.86%)
最好交易:
258.48 USD
最差交易:
-256.68 USD
毛利:
14 869.53 USD (1 524 720 pips)
毛利亏损:
-11 293.29 USD (2 014 206 pips)
最大连续赢利:
31 (468.99 USD)
最大连续盈利:
468.99 USD (31)
夏普比率:
0.09
交易活动:
93.34%
最大入金加载:
31.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
178
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.35
长期交易:
1 069 (51.94%)
短期交易:
989 (48.06%)
利润因子:
1.32
预期回报:
1.74 USD
平均利润:
11.26 USD
平均损失:
-15.30 USD
最大连续失误:
24 (-1 179.09 USD)
最大连续亏损:
-1 179.09 USD (24)
每月增长:
3.69%
年度预测:
44.77%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
196.36 USD
最大值:
1 521.25 USD (26.32%)
相对跌幅:
结余:
16.20% (139.74 USD)
净值:
13.94% (1 243.36 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1352
XAUUSD 462
AUDUSD 60
USDJPY 30
BTCUSD 27
GBPAUD 16
US30 11
GBPUSD 9
NZDJPY 8
SOLUSD 7
AUDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDCAD 5
AUDNZD 5
USDCHF 5
EURNZD 4
GBPNZD 4
EURAUD 4
AUDCHF 4
GBPCHF 3
EURJPY 3
CADJPY 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCAD 2
NZDCAD 2
XAGUSD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 4.9K
XAUUSD -1.2K
AUDUSD 405
USDJPY 0
BTCUSD -306
GBPAUD -135
US30 -9
GBPUSD -7
NZDJPY 21
SOLUSD 26
AUDJPY -32
GBPJPY -23
CHFJPY 8
AUDCAD -15
AUDNZD -45
USDCHF 2
EURNZD 5
GBPNZD -23
EURAUD -102
AUDCHF -13
GBPCHF -5
EURJPY -5
CADJPY 12
NZDCHF 8
NZDUSD -11
EURGBP 21
USDCAD 5
NZDCAD -13
XAGUSD 52
EURCHF 25
CADCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 28K
XAUUSD 4.5K
AUDUSD 3.8K
USDJPY 112
BTCUSD -920K
GBPAUD -2K
US30 -1.1K
GBPUSD -627
NZDJPY 118
SOLUSD 2K
AUDJPY -98
GBPJPY -792
CHFJPY -394
AUDCAD 180
AUDNZD -680
USDCHF -183
EURNZD 37
GBPNZD -521
EURAUD -1.1K
AUDCHF -9
GBPCHF -384
EURJPY -869
CADJPY -52
NZDCHF 83
NZDUSD -153
EURGBP 343
USDCAD 78
NZDCAD -216
XAGUSD 522
EURCHF 222
CADCHF 185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +258.48 USD
最差交易: -257 USD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +468.99 USD
最大连续亏损: -1 179.09 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.50 × 350
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.04 × 139
70 更多...
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
没有评论
2025.12.09 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Safe Capital
每月30 USD
58%
0
0
USD
7.9K
USD
14
6%
2 058
64%
93%
1.31
1.74
USD
16%
1:500
复制

