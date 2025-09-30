시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Safe Capital
Eluri Venkata Pavan Kumar

Safe Capital

Eluri Venkata Pavan Kumar
0 리뷰
안정성
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 51%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 091
이익 거래:
1 338 (63.98%)
손실 거래:
753 (36.01%)
최고의 거래:
258.48 USD
최악의 거래:
-256.68 USD
총 수익:
15 400.59 USD (1 527 433 pips)
총 손실:
-12 338.14 USD (2 019 163 pips)
연속 최대 이익:
31 (468.99 USD)
연속 최대 이익:
468.99 USD (31)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
86.60%
최대 입금량:
31.92%
최근 거래:
55 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.48
롱(주식매수):
1 094 (52.32%)
숏(주식차입매도):
997 (47.68%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
1.46 USD
평균 이익:
11.51 USD
평균 손실:
-16.39 USD
연속 최대 손실:
24 (-1 179.09 USD)
연속 최대 손실:
-1 179.09 USD (24)
월별 성장률:
-5.62%
연간 예측:
-67.38%
Algo 트레이딩:
6%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
196.36 USD
최대한의:
2 063.68 USD (35.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.50% (2 062.16 USD)
자본금별:
22.78% (2 693.16 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 1381
XAUUSD 466
AUDUSD 60
USDJPY 30
BTCUSD 27
GBPAUD 16
US30 11
GBPUSD 9
NZDJPY 8
SOLUSD 7
AUDJPY 7
GBPJPY 6
CHFJPY 6
AUDCAD 5
AUDNZD 5
USDCHF 5
EURNZD 4
GBPNZD 4
EURAUD 4
AUDCHF 4
GBPCHF 3
EURJPY 3
CADJPY 3
NZDCHF 3
NZDUSD 3
EURGBP 2
USDCAD 2
NZDCAD 2
XAGUSD 1
EURCHF 1
CADCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 4.4K
XAUUSD -1.2K
AUDUSD 405
USDJPY 0
BTCUSD -306
GBPAUD -135
US30 -9
GBPUSD -7
NZDJPY 21
SOLUSD 26
AUDJPY -32
GBPJPY -23
CHFJPY 8
AUDCAD -15
AUDNZD -45
USDCHF 2
EURNZD 5
GBPNZD -23
EURAUD -102
AUDCHF -13
GBPCHF -5
EURJPY -5
CADJPY 12
NZDCHF 8
NZDUSD -11
EURGBP 21
USDCAD 5
NZDCAD -13
XAGUSD 52
EURCHF 25
CADCHF 20
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 24K
XAUUSD 5.9K
AUDUSD 3.8K
USDJPY 112
BTCUSD -920K
GBPAUD -2K
US30 -1.1K
GBPUSD -627
NZDJPY 118
SOLUSD 2K
AUDJPY -98
GBPJPY -792
CHFJPY -394
AUDCAD 180
AUDNZD -680
USDCHF -183
EURNZD 37
GBPNZD -521
EURAUD -1.1K
AUDCHF -9
GBPCHF -384
EURJPY -869
CADJPY -52
NZDCHF 83
NZDUSD -153
EURGBP 343
USDCAD 78
NZDCAD -216
XAGUSD 522
EURCHF 222
CADCHF 185
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +258.48 USD
최악의 거래: -257 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +468.99 USD
연속 최대 손실: -1 179.09 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 23
ICMarketsEU-MT5-5
0.09 × 116
OxSecurities-Live
0.17 × 344
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ForexTimeFXTM-Live01
0.23 × 114
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
VantageInternational-Live 8
0.28 × 185
Exness-MT5Real3
0.30 × 366
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 254
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
FPMarkets-Live
0.50 × 350
DooTechnology-Live
0.54 × 26
VantageInternational-Live 3
0.56 × 18
FXPIG-Server
0.60 × 200
ICTrading-MT5-4
0.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
Tradeview-Live
0.88 × 8
Forex.com-Live 536
0.95 × 19
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real31
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.04 × 139
70 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Capital protection is our top priority. expect good return along with moderate drawdown
리뷰 없음
2025.12.31 07:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 14:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 11:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 22:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 10:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 15:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 08:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 03:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Safe Capital
월별 30 USD
51%
0
0
USD
11K
USD
15
6%
2 091
63%
87%
1.24
1.46
USD
23%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.