2 091
이익 거래:
1 338 (63.98%)
손실 거래:
753 (36.01%)
최고의 거래:
258.48 USD
최악의 거래:
-256.68 USD
총 수익:
15 400.59 USD (1 527 433 pips)
총 손실:
-12 338.14 USD (2 019 163 pips)
연속 최대 이익:
31 (468.99 USD)
연속 최대 이익:
468.99 USD (31)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
86.60%
최대 입금량:
31.92%
최근 거래:
55 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
1.48
롱(주식매수):
1 094 (52.32%)
숏(주식차입매도):
997 (47.68%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
1.46 USD
평균 이익:
11.51 USD
평균 손실:
-16.39 USD
연속 최대 손실:
24 (-1 179.09 USD)
연속 최대 손실:
-1 179.09 USD (24)
월별 성장률:
-5.62%
연간 예측:
-67.38%
Algo 트레이딩:
6%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
196.36 USD
최대한의:
2 063.68 USD (35.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.50% (2 062.16 USD)
자본금별:
22.78% (2 693.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1381
|XAUUSD
|466
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|30
|BTCUSD
|27
|GBPAUD
|16
|US30
|11
|GBPUSD
|9
|NZDJPY
|8
|SOLUSD
|7
|AUDJPY
|7
|GBPJPY
|6
|CHFJPY
|6
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|USDCHF
|5
|EURNZD
|4
|GBPNZD
|4
|EURAUD
|4
|AUDCHF
|4
|GBPCHF
|3
|EURJPY
|3
|CADJPY
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|3
|EURGBP
|2
|USDCAD
|2
|NZDCAD
|2
|XAGUSD
|1
|EURCHF
|1
|CADCHF
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|4.4K
|XAUUSD
|-1.2K
|AUDUSD
|405
|USDJPY
|0
|BTCUSD
|-306
|GBPAUD
|-135
|US30
|-9
|GBPUSD
|-7
|NZDJPY
|21
|SOLUSD
|26
|AUDJPY
|-32
|GBPJPY
|-23
|CHFJPY
|8
|AUDCAD
|-15
|AUDNZD
|-45
|USDCHF
|2
|EURNZD
|5
|GBPNZD
|-23
|EURAUD
|-102
|AUDCHF
|-13
|GBPCHF
|-5
|EURJPY
|-5
|CADJPY
|12
|NZDCHF
|8
|NZDUSD
|-11
|EURGBP
|21
|USDCAD
|5
|NZDCAD
|-13
|XAGUSD
|52
|EURCHF
|25
|CADCHF
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|24K
|XAUUSD
|5.9K
|AUDUSD
|3.8K
|USDJPY
|112
|BTCUSD
|-920K
|GBPAUD
|-2K
|US30
|-1.1K
|GBPUSD
|-627
|NZDJPY
|118
|SOLUSD
|2K
|AUDJPY
|-98
|GBPJPY
|-792
|CHFJPY
|-394
|AUDCAD
|180
|AUDNZD
|-680
|USDCHF
|-183
|EURNZD
|37
|GBPNZD
|-521
|EURAUD
|-1.1K
|AUDCHF
|-9
|GBPCHF
|-384
|EURJPY
|-869
|CADJPY
|-52
|NZDCHF
|83
|NZDUSD
|-153
|EURGBP
|343
|USDCAD
|78
|NZDCAD
|-216
|XAGUSD
|522
|EURCHF
|222
|CADCHF
|185
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
최고의 거래: +258.48 USD
최악의 거래: -257 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +468.99 USD
연속 최대 손실: -1 179.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-MT5-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.09 × 116
|
OxSecurities-Live
|0.17 × 344
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 114
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
VantageInternational-Live 8
|0.28 × 185
|
Exness-MT5Real3
|0.30 × 366
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 254
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 350
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
VantageInternational-Live 3
|0.56 × 18
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
ICTrading-MT5-4
|0.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
Tradeview-Live
|0.88 × 8
|
Forex.com-Live 536
|0.95 × 19
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.04 × 139
