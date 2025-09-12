СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line Electron EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 91%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
31 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
30.22 AUD
Худший трейд:
0.00 AUD
Общая прибыль:
455.69 AUD (2 441 pips)
Общий убыток:
0.00 AUD
Макс. серия выигрышей:
31 (455.69 AUD)
Макс. прибыль в серии:
455.69 AUD (31)
Коэффициент Шарпа:
2.96
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
10.71%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
14.70 AUD
Средняя прибыль:
14.70 AUD
Средний убыток:
0.00 AUD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 AUD)
Макс. убыток в серии:
0.00 AUD (0)
Прирост в месяц:
5.02%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
0.00 AUD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
21.39% (194.56 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 13
EURUSD 5
USDCHF 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
USDCAD 2
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 146
EURUSD 61
USDCHF 44
AUDUSD 25
AUDCAD 39
USDCAD 21
EURGBP 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 961
EURUSD 473
USDCHF 320
AUDUSD 201
AUDCAD 242
USDCAD 162
EURGBP 82
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30.22 AUD
Худший трейд: -0 AUD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +455.69 AUD
Макс. убыток в серии: -0.00 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 484
JunoMarkets-Live
1.00 × 3
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
FusionMarkets-Live
1.55 × 179
TradeMaxGlobal-Live
1.60 × 20
GMI3-Real
1.67 × 3
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.10 × 359
TitanFX-MT5-01
2.17 × 289
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.38 × 279
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.43 × 23
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
Exness-MT5Real32
4.58 × 224
DerivSVG-Server
5.00 × 1
VantageFX-Live
5.00 × 3
LiteFinance-MT5-Live
5.32 × 422
good
Нет отзывов
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
Share of trading days is too low
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.