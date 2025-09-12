- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
31 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
30.22 AUD
Худший трейд:
0.00 AUD
Общая прибыль:
455.69 AUD (2 441 pips)
Общий убыток:
0.00 AUD
Макс. серия выигрышей:
31 (455.69 AUD)
Макс. прибыль в серии:
455.69 AUD (31)
Коэффициент Шарпа:
2.96
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
10.71%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
20 (64.52%)
Коротких трейдов:
11 (35.48%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
14.70 AUD
Средняя прибыль:
14.70 AUD
Средний убыток:
0.00 AUD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 AUD)
Макс. убыток в серии:
0.00 AUD (0)
Прирост в месяц:
5.02%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 AUD
Максимальная:
0.00 AUD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 AUD)
По эквити:
21.39% (194.56 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|61
|USDCHF
|44
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|39
|USDCAD
|21
|EURGBP
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|961
|EURUSD
|473
|USDCHF
|320
|AUDUSD
|201
|AUDCAD
|242
|USDCAD
|162
|EURGBP
|82
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30.22 AUD
Худший трейд: -0 AUD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +455.69 AUD
Макс. убыток в серии: -0.00 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 484
|
JunoMarkets-Live
|1.00 × 3
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
FusionMarkets-Live
|1.55 × 179
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.60 × 20
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.10 × 359
|
TitanFX-MT5-01
|2.17 × 289
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.38 × 279
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.43 × 23
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
Exness-MT5Real32
|4.58 × 224
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
|
VantageFX-Live
|5.00 × 3
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.32 × 422
good
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
91%
0
0
USD
USD
956
AUD
AUD
15
90%
31
100%
19%
n/a
14.70
AUD
AUD
21%
1:500