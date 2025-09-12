- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
32 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
30.22 AUD
최악의 거래:
0.00 AUD
총 수익:
478.60 AUD (2 521 pips)
총 손실:
0.00 AUD
연속 최대 이익:
32 (478.60 AUD)
연속 최대 이익:
478.60 AUD (32)
샤프 비율:
3.01
거래 활동:
5.10%
최대 입금량:
10.71%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
20 (62.50%)
숏(주식차입매도):
12 (37.50%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
14.96 AUD
평균 이익:
14.96 AUD
평균 손실:
0.00 AUD
연속 최대 손실:
0 (0.00 AUD)
연속 최대 손실:
0.00 AUD (0)
월별 성장률:
7.53%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 AUD
최대한의:
0.00 AUD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 AUD)
자본금별:
21.39% (194.56 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|163
|EURUSD
|61
|USDCHF
|44
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|39
|USDCAD
|21
|EURGBP
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|1K
|EURUSD
|473
|USDCHF
|320
|AUDUSD
|201
|AUDCAD
|242
|USDCAD
|162
|EURGBP
|82
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.22 AUD
최악의 거래: -0 AUD
연속 최대 이익: 32
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +478.60 AUD
연속 최대 손실: -0.00 AUD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 484
|
JunoMarkets-Live
|1.00 × 3
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
FusionMarkets-Live
|1.57 × 180
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.60 × 20
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.10 × 359
|
TitanFX-MT5-01
|2.17 × 289
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.38 × 279
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.43 × 23
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
Exness-MT5Real32
|4.58 × 224
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
|
VantageFX-Live
|5.00 × 3
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.32 × 422
good
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
96%
0
0
USD
USD
979
AUD
AUD
15
90%
32
100%
5%
n/a
14.96
AUD
AUD
21%
1:500