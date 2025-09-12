- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
31
盈利交易:
31 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
30.22 AUD
最差交易:
0.00 AUD
毛利:
455.69 AUD (2 441 pips)
毛利亏损:
0.00 AUD
最大连续赢利:
31 (455.69 AUD)
最大连续盈利:
455.69 AUD (31)
夏普比率:
2.96
交易活动:
n/a
最大入金加载:
10.71%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.00
长期交易:
20 (64.52%)
短期交易:
11 (35.48%)
利润因子:
n/a
预期回报:
14.70 AUD
平均利润:
14.70 AUD
平均损失:
0.00 AUD
最大连续失误:
0 (0.00 AUD)
最大连续亏损:
0.00 AUD (0)
每月增长:
5.02%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 AUD
最大值:
0.00 AUD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 AUD)
净值:
21.39% (194.56 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|61
|USDCHF
|44
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|39
|USDCAD
|21
|EURGBP
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|961
|EURUSD
|473
|USDCHF
|320
|AUDUSD
|201
|AUDCAD
|242
|USDCAD
|162
|EURGBP
|82
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30.22 AUD
最差交易: -0 AUD
最大连续赢利: 31
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +455.69 AUD
最大连续亏损: -0.00 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 484
|
JunoMarkets-Live
|1.00 × 3
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
FusionMarkets-Live
|1.55 × 179
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.60 × 20
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.10 × 359
|
TitanFX-MT5-01
|2.17 × 289
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.38 × 279
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.43 × 23
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
Exness-MT5Real32
|4.58 × 224
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
|
VantageFX-Live
|5.00 × 3
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.32 × 422
good
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
91%
0
0
USD
USD
956
AUD
AUD
15
90%
31
100%
19%
n/a
14.70
AUD
AUD
21%
1:500