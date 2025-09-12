- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
31 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
30.22 AUD
最悪のトレード:
0.00 AUD
総利益:
455.69 AUD (2 441 pips)
総損失:
0.00 AUD
最大連続の勝ち:
31 (455.69 AUD)
最大連続利益:
455.69 AUD (31)
シャープレシオ:
2.96
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
10.71%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
20 (64.52%)
短いトレード:
11 (35.48%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
14.70 AUD
平均利益:
14.70 AUD
平均損失:
0.00 AUD
最大連続の負け:
0 (0.00 AUD)
最大連続損失:
0.00 AUD (0)
月間成長:
5.02%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
0.00 AUD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
21.39% (194.56 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|61
|USDCHF
|44
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|39
|USDCAD
|21
|EURGBP
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|961
|EURUSD
|473
|USDCHF
|320
|AUDUSD
|201
|AUDCAD
|242
|USDCAD
|162
|EURGBP
|82
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30.22 AUD
最悪のトレード: -0 AUD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +455.69 AUD
最大連続損失: -0.00 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 484
|
JunoMarkets-Live
|1.00 × 3
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
FusionMarkets-Live
|1.55 × 179
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.60 × 20
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.10 × 359
|
TitanFX-MT5-01
|2.17 × 289
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.38 × 279
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.43 × 23
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
Exness-MT5Real32
|4.58 × 224
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
|
VantageFX-Live
|5.00 × 3
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.32 × 422
