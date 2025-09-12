シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line Electron EA

Dhaval Prahladbhai Patel
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 91%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
31 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
30.22 AUD
最悪のトレード:
0.00 AUD
総利益:
455.69 AUD (2 441 pips)
総損失:
0.00 AUD
最大連続の勝ち:
31 (455.69 AUD)
最大連続利益:
455.69 AUD (31)
シャープレシオ:
2.96
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
10.71%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
20 (64.52%)
短いトレード:
11 (35.48%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
14.70 AUD
平均利益:
14.70 AUD
平均損失:
0.00 AUD
最大連続の負け:
0 (0.00 AUD)
最大連続損失:
0.00 AUD (0)
月間成長:
5.02%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 AUD
最大の:
0.00 AUD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 AUD)
エクイティによる:
21.39% (194.56 AUD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 13
EURUSD 5
USDCHF 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
USDCAD 2
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 146
EURUSD 61
USDCHF 44
AUDUSD 25
AUDCAD 39
USDCAD 21
EURGBP 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 961
EURUSD 473
USDCHF 320
AUDUSD 201
AUDCAD 242
USDCAD 162
EURGBP 82
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30.22 AUD
最悪のトレード: -0 AUD
最大連続の勝ち: 31
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +455.69 AUD
最大連続損失: -0.00 AUD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 484
JunoMarkets-Live
1.00 × 3
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
FusionMarkets-Live
1.55 × 179
TradeMaxGlobal-Live
1.60 × 20
GMI3-Real
1.67 × 3
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.10 × 359
TitanFX-MT5-01
2.17 × 289
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.38 × 279
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.43 × 23
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
Exness-MT5Real32
4.58 × 224
DerivSVG-Server
5.00 × 1
VantageFX-Live
5.00 × 3
LiteFinance-MT5-Live
5.32 × 422
14 より多く...
good
レビューなし
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
Share of trading days is too low
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください