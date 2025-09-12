SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line Electron EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 91%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
31
Gewinntrades:
31 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
30.22 AUD
Schlechtester Trade:
0.00 AUD
Bruttoprofit:
455.69 AUD (2 441 pips)
Bruttoverlust:
0.00 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (455.69 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
455.69 AUD (31)
Sharpe Ratio:
2.96
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
10.71%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
20 (64.52%)
Short-Positionen:
11 (35.48%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
14.70 AUD
Durchschnittlicher Profit:
14.70 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 AUD (0)
Wachstum pro Monat :
5.02%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 AUD
Maximaler:
0.00 AUD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 AUD)
Kapital:
21.39% (194.56 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 13
EURUSD 5
USDCHF 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
USDCAD 2
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 146
EURUSD 61
USDCHF 44
AUDUSD 25
AUDCAD 39
USDCAD 21
EURGBP 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 961
EURUSD 473
USDCHF 320
AUDUSD 201
AUDCAD 242
USDCAD 162
EURGBP 82
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30.22 AUD
Schlechtester Trade: -0 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +455.69 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 484
JunoMarkets-Live
1.00 × 3
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
FusionMarkets-Live
1.55 × 179
TradeMaxGlobal-Live
1.60 × 20
GMI3-Real
1.67 × 3
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.10 × 359
TitanFX-MT5-01
2.17 × 289
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.38 × 279
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.43 × 23
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
Exness-MT5Real32
4.58 × 224
DerivSVG-Server
5.00 × 1
VantageFX-Live
5.00 × 3
LiteFinance-MT5-Live
5.32 × 422
noch 14 ...
good
Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
Share of trading days is too low
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
The Line Electron EA
30 USD pro Monat
91%
0
0
USD
956
AUD
15
90%
31
100%
19%
n/a
14.70
AUD
21%
1:500
Kopieren

