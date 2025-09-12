SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line Electron EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 91%
ICMarketsAU-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
31
Transacciones Rentables:
31 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
30.22 AUD
Peor transacción:
0.00 AUD
Beneficio Bruto:
455.69 AUD (2 441 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 AUD
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (455.69 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
455.69 AUD (31)
Ratio de Sharpe:
2.96
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
10.71%
Último trade:
6 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
20 (64.52%)
Transacciones Cortas:
11 (35.48%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
14.70 AUD
Beneficio medio:
14.70 AUD
Pérdidas medias:
0.00 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 AUD (0)
Crecimiento al mes:
5.02%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 AUD
Máxima:
0.00 AUD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 AUD)
De fondos:
21.39% (194.56 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 13
EURUSD 5
USDCHF 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
USDCAD 2
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 146
EURUSD 61
USDCHF 44
AUDUSD 25
AUDCAD 39
USDCAD 21
EURGBP 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 961
EURUSD 473
USDCHF 320
AUDUSD 201
AUDCAD 242
USDCAD 162
EURGBP 82
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.22 AUD
Peor transacción: -0 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +455.69 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 484
JunoMarkets-Live
1.00 × 3
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
FusionMarkets-Live
1.55 × 179
TradeMaxGlobal-Live
1.60 × 20
GMI3-Real
1.67 × 3
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.10 × 359
TitanFX-MT5-01
2.17 × 289
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.38 × 279
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.43 × 23
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
Exness-MT5Real32
4.58 × 224
DerivSVG-Server
5.00 × 1
VantageFX-Live
5.00 × 3
LiteFinance-MT5-Live
5.32 × 422
otros 14...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
good
No hay comentarios
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
Share of trading days is too low
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
The Line Electron EA
30 USD al mes
91%
0
0
USD
956
AUD
15
90%
31
100%
19%
n/a
14.70
AUD
21%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.