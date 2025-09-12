- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
31 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
30.22 AUD
Pior negociação:
0.00 AUD
Lucro bruto:
455.69 AUD (2 441 pips)
Perda bruta:
0.00 AUD
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (455.69 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
455.69 AUD (31)
Índice de Sharpe:
2.96
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
10.71%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
20 (64.52%)
Negociações curtas:
11 (35.48%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
14.70 AUD
Lucro médio:
14.70 AUD
Perda média:
0.00 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 AUD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 AUD (0)
Crescimento mensal:
5.02%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
0.00 AUD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
21.39% (194.56 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|5
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|3
|AUDCAD
|3
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|146
|EURUSD
|61
|USDCHF
|44
|AUDUSD
|25
|AUDCAD
|39
|USDCAD
|21
|EURGBP
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|961
|EURUSD
|473
|USDCHF
|320
|AUDUSD
|201
|AUDCAD
|242
|USDCAD
|162
|EURGBP
|82
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30.22 AUD
Pior negociação: -0 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +455.69 AUD
Máxima perda consecutiva: -0.00 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2409
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.56 × 484
|
JunoMarkets-Live
|1.00 × 3
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
FusionMarkets-Live
|1.55 × 179
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.60 × 20
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.10 × 359
|
TitanFX-MT5-01
|2.17 × 289
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.38 × 279
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.43 × 23
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
Exness-MT5Real32
|4.58 × 224
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
|
VantageFX-Live
|5.00 × 3
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.32 × 422
good
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
91%
0
0
USD
USD
956
AUD
AUD
15
90%
31
100%
19%
n/a
14.70
AUD
AUD
21%
1:500