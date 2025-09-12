SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / The Line Electron EA
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line Electron EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 91%
ICMarketsAU-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
31 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
30.22 AUD
Pior negociação:
0.00 AUD
Lucro bruto:
455.69 AUD (2 441 pips)
Perda bruta:
0.00 AUD
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (455.69 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
455.69 AUD (31)
Índice de Sharpe:
2.96
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
10.71%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
20 (64.52%)
Negociações curtas:
11 (35.48%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
14.70 AUD
Lucro médio:
14.70 AUD
Perda média:
0.00 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 AUD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 AUD (0)
Crescimento mensal:
5.02%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 AUD
Máximo:
0.00 AUD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 AUD)
Pelo Capital Líquido:
21.39% (194.56 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 13
EURUSD 5
USDCHF 4
AUDUSD 3
AUDCAD 3
USDCAD 2
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 146
EURUSD 61
USDCHF 44
AUDUSD 25
AUDCAD 39
USDCAD 21
EURGBP 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 961
EURUSD 473
USDCHF 320
AUDUSD 201
AUDCAD 242
USDCAD 162
EURGBP 82
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30.22 AUD
Pior negociação: -0 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 31
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +455.69 AUD
Máxima perda consecutiva: -0.00 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2409
ICMarketsSC-MT5-2
0.54 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 484
JunoMarkets-Live
1.00 × 3
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
FusionMarkets-Live
1.55 × 179
TradeMaxGlobal-Live
1.60 × 20
GMI3-Real
1.67 × 3
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.10 × 359
TitanFX-MT5-01
2.17 × 289
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.38 × 279
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.43 × 23
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
Exness-MT5Real32
4.58 × 224
DerivSVG-Server
5.00 × 1
VantageFX-Live
5.00 × 3
LiteFinance-MT5-Live
5.32 × 422
14 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
good
Sem comentários
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 01:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.20 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 18:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.13 02:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.23 13:08
Share of trading days is too low
2025.09.23 13:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.23 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 01:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.12 01:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 01:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
The Line Electron EA
30 USD por mês
91%
0
0
USD
956
AUD
15
90%
31
100%
19%
n/a
14.70
AUD
21%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.