- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|209
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|29
|EURCHF
|27
|CHFJPY
|21
|GBPAUD
|20
|NZDUSD
|18
|AUDNZD
|17
|AUDUSD
|15
|US30
|13
|USDCHF
|13
|GBPNZD
|13
|GBPCAD
|10
|USDCAD
|10
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|9
|NZDJPY
|9
|EURNZD
|7
|EURGBP
|6
|GBPCHF
|6
|EURCAD
|6
|AUDCAD
|5
|CADJPY
|5
|EURAUD
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|US500
|2
|EURSGD
|2
|GBPSGD
|2
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|DE40
|1
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|90
|XAUUSD
|228
|GBPUSD
|19
|EURCHF
|-1
|CHFJPY
|61
|GBPAUD
|-65
|NZDUSD
|8
|AUDNZD
|-52
|AUDUSD
|-4
|US30
|-2
|USDCHF
|0
|GBPNZD
|23
|GBPCAD
|31
|USDCAD
|1
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|-3
|EURNZD
|-5
|EURGBP
|-6
|GBPCHF
|-5
|EURCAD
|-1
|AUDCAD
|-3
|CADJPY
|-1
|EURAUD
|-34
|CADCHF
|-2
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|0
|US500
|1
|EURSGD
|-2
|GBPSGD
|-4
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|14
|USTEC
|0
|DE40
|0
|NZDCHF
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|5.2K
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.3K
|EURCHF
|-1.6K
|CHFJPY
|-3.6K
|GBPAUD
|-621
|NZDUSD
|-1.4K
|AUDNZD
|-744
|AUDUSD
|0
|US30
|-2K
|USDCHF
|106
|GBPNZD
|2K
|GBPCAD
|3.1K
|USDCAD
|208
|EURJPY
|730
|GBPJPY
|683
|NZDJPY
|-280
|EURNZD
|102
|EURGBP
|-373
|GBPCHF
|-321
|EURCAD
|-7
|AUDCAD
|-546
|CADJPY
|-173
|EURAUD
|85
|CADCHF
|-124
|AUDCHF
|359
|NZDCAD
|-10
|US500
|688
|EURSGD
|-241
|GBPSGD
|-497
|AUDJPY
|215
|USDJPY
|2.3K
|USTEC
|170
|DE40
|-189
|NZDCHF
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
itexsys-Platform
|1.36 × 25
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.76 × 415
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 17047
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
UpperTradeFX MT5 – Hybrid Technical Trading System
This account operates using a hybrid trading approach: partially automated EA trading combined with manual trades executed based on my personal strategy and market analysis.
The system trades major and minor forex pairs, using a mix of scalping entries for short-term opportunities and swing trades for larger market movements. The automated component includes structured logic and controlled scaling methods, while the manual trades leverage my experience and understanding of market behavior.
I have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.
Community & Platforms
Telegram: @UpperTradeFX
More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx
