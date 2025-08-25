СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / UpperTradeFX Fusion
Anesh Abdi Mohamed

UpperTradeFX Fusion

Anesh Abdi Mohamed
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
558
Прибыльных трейдов:
334 (59.85%)
Убыточных трейдов:
224 (40.14%)
Лучший трейд:
154.65 USD
Худший трейд:
-173.14 USD
Общая прибыль:
1 336.46 USD (48 072 pips)
Общий убыток:
-1 038.90 USD (41 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (12.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
327.47 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
58.02%
Макс. загрузка депозита:
16.54%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
314 (56.27%)
Коротких трейдов:
244 (43.73%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
4.00 USD
Средний убыток:
-4.64 USD
Макс. серия проигрышей:
54 (-60.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-207.25 USD (2)
Прирост в месяц:
3.87%
Годовой прогноз:
46.94%
Алготрейдинг:
55%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.29 USD
Максимальная:
387.74 USD (15.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.10% (390.36 USD)
По эквити:
9.51% (267.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 209
XAUUSD 51
GBPUSD 29
EURCHF 27
CHFJPY 21
GBPAUD 20
NZDUSD 18
AUDNZD 17
AUDUSD 15
US30 13
USDCHF 13
GBPNZD 13
GBPCAD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
GBPJPY 9
NZDJPY 9
EURNZD 7
EURGBP 6
GBPCHF 6
EURCAD 6
AUDCAD 5
CADJPY 5
EURAUD 5
CADCHF 5
AUDCHF 4
NZDCAD 3
US500 2
EURSGD 2
GBPSGD 2
AUDJPY 2
USDJPY 2
USTEC 1
DE40 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 90
XAUUSD 228
GBPUSD 19
EURCHF -1
CHFJPY 61
GBPAUD -65
NZDUSD 8
AUDNZD -52
AUDUSD -4
US30 -2
USDCHF 0
GBPNZD 23
GBPCAD 31
USDCAD 1
EURJPY 4
GBPJPY 4
NZDJPY -3
EURNZD -5
EURGBP -6
GBPCHF -5
EURCAD -1
AUDCAD -3
CADJPY -1
EURAUD -34
CADCHF -2
AUDCHF 4
NZDCAD 0
US500 1
EURSGD -2
GBPSGD -4
AUDJPY 1
USDJPY 14
USTEC 0
DE40 0
NZDCHF -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 5.2K
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.3K
EURCHF -1.6K
CHFJPY -3.6K
GBPAUD -621
NZDUSD -1.4K
AUDNZD -744
AUDUSD 0
US30 -2K
USDCHF 106
GBPNZD 2K
GBPCAD 3.1K
USDCAD 208
EURJPY 730
GBPJPY 683
NZDJPY -280
EURNZD 102
EURGBP -373
GBPCHF -321
EURCAD -7
AUDCAD -546
CADJPY -173
EURAUD 85
CADCHF -124
AUDCHF 359
NZDCAD -10
US500 688
EURSGD -241
GBPSGD -497
AUDJPY 215
USDJPY 2.3K
USTEC 170
DE40 -189
NZDCHF -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +154.65 USD
Худший трейд: -173 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +12.12 USD
Макс. убыток в серии: -60.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
itexsys-Platform
1.36 × 25
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 415
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 17047
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
еще 88...
UpperTradeFX MT5 – Hybrid Technical Trading System

This account operates using a hybrid trading approach: partially automated EA trading combined with manual trades executed based on my personal strategy and market analysis.

The system trades major and minor forex pairs, using a mix of scalping entries for short-term opportunities and swing trades for larger market movements. The automated component includes structured logic and controlled scaling methods, while the manual trades leverage my experience and understanding of market behavior.

I have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.

Community & Platforms

Telegram: @UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx

Нет отзывов
2025.11.18 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 22:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 21:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 08:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 11:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 10:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 16:26
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.