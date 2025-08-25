- Büyüme
İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
23 (76.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (23.33%)
En iyi işlem:
12.55 USD
En kötü işlem:
-2.62 USD
Brüt kâr:
35.72 USD (1 899 pips)
Brüt zarar:
-10.49 USD (796 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (23.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.73 USD (12)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
5.56%
Maks. mevduat yükü:
2.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.79
Alış işlemleri:
17 (56.67%)
Satış işlemleri:
13 (43.33%)
Kâr faktörü:
3.41
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
-1.50 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.23 USD (3)
Aylık büyüme:
1.26%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 USD
Maksimum:
5.27 USD (0.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (5.38 USD)
Varlığa göre:
0.81% (16.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|25
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.55 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +23.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.70 × 1398
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.90 × 62
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 1955
|
Forex.com-Live 536
|1.35 × 152
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.46 × 95
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
İnceleme yok
