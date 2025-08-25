信号部分
Anesh Abdi Mohamed

UpperTradeFX Fusion

Anesh Abdi Mohamed
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
560
盈利交易:
336 (60.00%)
亏损交易:
224 (40.00%)
最好交易:
154.65 USD
最差交易:
-173.14 USD
毛利:
1 337.88 USD (48 222 pips)
毛利亏损:
-1 038.94 USD (41 522 pips)
最大连续赢利:
19 (12.12 USD)
最大连续盈利:
327.47 USD (15)
夏普比率:
0.05
交易活动:
59.02%
最大入金加载:
16.54%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.77
长期交易:
316 (56.43%)
短期交易:
244 (43.57%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.53 USD
平均利润:
3.98 USD
平均损失:
-4.64 USD
最大连续失误:
54 (-60.43 USD)
最大连续亏损:
-207.25 USD (2)
每月增长:
3.69%
年度预测:
44.80%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
24.29 USD
最大值:
387.74 USD (15.79%)
相对跌幅:
结余:
12.10% (390.36 USD)
净值:
9.51% (267.52 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 211
XAUUSD 51
GBPUSD 29
EURCHF 27
CHFJPY 21
GBPAUD 20
NZDUSD 18
AUDNZD 17
AUDUSD 15
US30 13
USDCHF 13
GBPNZD 13
GBPCAD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
GBPJPY 9
NZDJPY 9
EURNZD 7
EURGBP 6
GBPCHF 6
EURCAD 6
AUDCAD 5
CADJPY 5
EURAUD 5
CADCHF 5
AUDCHF 4
NZDCAD 3
US500 2
EURSGD 2
GBPSGD 2
AUDJPY 2
USDJPY 2
USTEC 1
DE40 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 92
XAUUSD 228
GBPUSD 19
EURCHF -1
CHFJPY 61
GBPAUD -65
NZDUSD 8
AUDNZD -52
AUDUSD -4
US30 -2
USDCHF 0
GBPNZD 23
GBPCAD 31
USDCAD 1
EURJPY 4
GBPJPY 4
NZDJPY -3
EURNZD -5
EURGBP -6
GBPCHF -5
EURCAD -1
AUDCAD -3
CADJPY -1
EURAUD -34
CADCHF -2
AUDCHF 4
NZDCAD 0
US500 1
EURSGD -2
GBPSGD -4
AUDJPY 1
USDJPY 14
USTEC 0
DE40 0
NZDCHF -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 5.3K
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.3K
EURCHF -1.6K
CHFJPY -3.6K
GBPAUD -621
NZDUSD -1.4K
AUDNZD -744
AUDUSD 0
US30 -2K
USDCHF 106
GBPNZD 2K
GBPCAD 3.1K
USDCAD 208
EURJPY 730
GBPJPY 683
NZDJPY -280
EURNZD 102
EURGBP -373
GBPCHF -321
EURCAD -7
AUDCAD -546
CADJPY -173
EURAUD 85
CADCHF -124
AUDCHF 359
NZDCAD -10
US500 688
EURSGD -241
GBPSGD -497
AUDJPY 215
USDJPY 2.3K
USTEC 170
DE40 -189
NZDCHF -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +154.65 USD
最差交易: -173 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +12.12 USD
最大连续亏损: -60.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
itexsys-Platform
1.36 × 25
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 415
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 17047
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
88 更多...
UpperTradeFX MT5 – Hybrid Technical Trading System

This account operates using a hybrid trading approach: partially automated EA trading combined with manual trades executed based on my personal strategy and market analysis.

The system trades major and minor forex pairs, using a mix of scalping entries for short-term opportunities and swing trades for larger market movements. The automated component includes structured logic and controlled scaling methods, while the manual trades leverage my experience and understanding of market behavior.

I have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.

Community & Platforms

Telegram: @UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx

没有评论
2025.11.18 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 22:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 21:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 08:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 11:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 10:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 16:26
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
UpperTradeFX Fusion
每月30 USD
11%
0
0
USD
2.6K
USD
18
55%
560
60%
59%
1.28
0.53
USD
12%
1:500
