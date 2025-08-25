시그널섹션
Anesh Abdi Mohamed

UpperTradeFX Fusion

Anesh Abdi Mohamed
0 리뷰
안정성
20
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
661
이익 거래:
400 (60.51%)
손실 거래:
261 (39.49%)
최고의 거래:
154.65 USD
최악의 거래:
-173.14 USD
총 수익:
1 578.31 USD (55 524 pips)
총 손실:
-1 182.62 USD (44 025 pips)
연속 최대 이익:
19 (12.12 USD)
연속 최대 이익:
327.47 USD (15)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
62.20%
최대 입금량:
16.54%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
386 (58.40%)
숏(주식차입매도):
275 (41.60%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
3.95 USD
평균 손실:
-4.53 USD
연속 최대 손실:
54 (-60.43 USD)
연속 최대 손실:
-207.25 USD (2)
월별 성장률:
8.93%
연간 예측:
108.40%
Algo 트레이딩:
58%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.29 USD
최대한의:
387.74 USD (15.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.10% (390.36 USD)
자본금별:
9.51% (267.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 296
XAUUSD 63
GBPUSD 30
EURCHF 27
CHFJPY 21
GBPAUD 20
NZDUSD 18
AUDNZD 17
AUDUSD 15
US30 13
USDCHF 13
GBPNZD 13
GBPJPY 11
GBPCAD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
NZDJPY 9
EURNZD 7
EURGBP 6
GBPCHF 6
EURCAD 6
AUDCAD 5
CADJPY 5
EURAUD 5
CADCHF 5
AUDCHF 4
NZDCAD 3
USDJPY 3
US500 2
EURSGD 2
GBPSGD 2
AUDJPY 2
USTEC 1
DE40 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 17
XAUUSD 396
GBPUSD 20
EURCHF -1
CHFJPY 61
GBPAUD -65
NZDUSD 8
AUDNZD -52
AUDUSD -4
US30 -2
USDCHF 0
GBPNZD 23
GBPJPY 1
GBPCAD 31
USDCAD 1
EURJPY 4
NZDJPY -3
EURNZD -5
EURGBP -6
GBPCHF -5
EURCAD -1
AUDCAD -3
CADJPY -1
EURAUD -34
CADCHF -2
AUDCHF 4
NZDCAD 0
USDJPY 18
US500 1
EURSGD -2
GBPSGD -4
AUDJPY 1
USTEC 0
DE40 0
NZDCHF -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 6.8K
XAUUSD 4.3K
GBPUSD 1.4K
EURCHF -1.6K
CHFJPY -3.6K
GBPAUD -621
NZDUSD -1.4K
AUDNZD -744
AUDUSD 0
US30 -2K
USDCHF 106
GBPNZD 2K
GBPJPY 989
GBPCAD 3.1K
USDCAD 208
EURJPY 730
NZDJPY -280
EURNZD 102
EURGBP -373
GBPCHF -321
EURCAD -7
AUDCAD -546
CADJPY -173
EURAUD 85
CADCHF -124
AUDCHF 359
NZDCAD -10
USDJPY 2.9K
US500 688
EURSGD -241
GBPSGD -497
AUDJPY 215
USTEC 170
DE40 -189
NZDCHF -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +154.65 USD
최악의 거래: -173 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +12.12 USD
연속 최대 손실: -60.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
VantageInternational-Live 15
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 4
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
itexsys-Platform
1.36 × 25
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.89 × 425
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 17058
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
VantageInternational-Live 4
2.21 × 182
88 더...
UpperTradeFX MT5 – Hybrid Technical Trading System

This signal uses a structured entry and intelligent recovery approach designed to manage adverse market movement.

Risk management is applied and users are advised to follow recommended account size and settings.

Key Features

  • Fully automated trading for Major and Minor forex pairs
  • Built-in Smart Recovery
  • Dynamic lot scaling as equity grows
  • Works with any reliable broker, tight-spread broker

Requirements

  • Minimum balance: Designed for 5.000-10.000 but smaller balances may experience higher drawdown.
  • Symbol: Major and Minor forex pairs
  • Fast execution and low spreads are essential

For inquiries, contact me on Telegram: https://t.me/UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx

리뷰 없음
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.04 23:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 22:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 21:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 08:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 11:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 10:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 16:26
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
