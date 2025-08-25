- 자본
- 축소
트레이드:
661
이익 거래:
400 (60.51%)
손실 거래:
261 (39.49%)
최고의 거래:
154.65 USD
최악의 거래:
-173.14 USD
총 수익:
1 578.31 USD (55 524 pips)
총 손실:
-1 182.62 USD (44 025 pips)
연속 최대 이익:
19 (12.12 USD)
연속 최대 이익:
327.47 USD (15)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
62.20%
최대 입금량:
16.54%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
386 (58.40%)
숏(주식차입매도):
275 (41.60%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
0.60 USD
평균 이익:
3.95 USD
평균 손실:
-4.53 USD
연속 최대 손실:
54 (-60.43 USD)
연속 최대 손실:
-207.25 USD (2)
월별 성장률:
8.93%
연간 예측:
108.40%
Algo 트레이딩:
58%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.29 USD
최대한의:
387.74 USD (15.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.10% (390.36 USD)
자본금별:
9.51% (267.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|296
|XAUUSD
|63
|GBPUSD
|30
|EURCHF
|27
|CHFJPY
|21
|GBPAUD
|20
|NZDUSD
|18
|AUDNZD
|17
|AUDUSD
|15
|US30
|13
|USDCHF
|13
|GBPNZD
|13
|GBPJPY
|11
|GBPCAD
|10
|USDCAD
|10
|EURJPY
|9
|NZDJPY
|9
|EURNZD
|7
|EURGBP
|6
|GBPCHF
|6
|EURCAD
|6
|AUDCAD
|5
|CADJPY
|5
|EURAUD
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|USDJPY
|3
|US500
|2
|EURSGD
|2
|GBPSGD
|2
|AUDJPY
|2
|USTEC
|1
|DE40
|1
|NZDCHF
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|17
|XAUUSD
|396
|GBPUSD
|20
|EURCHF
|-1
|CHFJPY
|61
|GBPAUD
|-65
|NZDUSD
|8
|AUDNZD
|-52
|AUDUSD
|-4
|US30
|-2
|USDCHF
|0
|GBPNZD
|23
|GBPJPY
|1
|GBPCAD
|31
|USDCAD
|1
|EURJPY
|4
|NZDJPY
|-3
|EURNZD
|-5
|EURGBP
|-6
|GBPCHF
|-5
|EURCAD
|-1
|AUDCAD
|-3
|CADJPY
|-1
|EURAUD
|-34
|CADCHF
|-2
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|0
|USDJPY
|18
|US500
|1
|EURSGD
|-2
|GBPSGD
|-4
|AUDJPY
|1
|USTEC
|0
|DE40
|0
|NZDCHF
|-1
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|6.8K
|XAUUSD
|4.3K
|GBPUSD
|1.4K
|EURCHF
|-1.6K
|CHFJPY
|-3.6K
|GBPAUD
|-621
|NZDUSD
|-1.4K
|AUDNZD
|-744
|AUDUSD
|0
|US30
|-2K
|USDCHF
|106
|GBPNZD
|2K
|GBPJPY
|989
|GBPCAD
|3.1K
|USDCAD
|208
|EURJPY
|730
|NZDJPY
|-280
|EURNZD
|102
|EURGBP
|-373
|GBPCHF
|-321
|EURCAD
|-7
|AUDCAD
|-546
|CADJPY
|-173
|EURAUD
|85
|CADCHF
|-124
|AUDCHF
|359
|NZDCAD
|-10
|USDJPY
|2.9K
|US500
|688
|EURSGD
|-241
|GBPSGD
|-497
|AUDJPY
|215
|USTEC
|170
|DE40
|-189
|NZDCHF
|-59
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +154.65 USD
최악의 거래: -173 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +12.12 USD
연속 최대 손실: -60.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
VantageInternational-Live 15
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
itexsys-Platform
|1.36 × 25
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.89 × 425
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 17058
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
|
VantageInternational-Live 4
|2.21 × 182
UpperTradeFX MT5 – Hybrid Technical Trading System
This signal uses a structured entry and intelligent recovery approach designed to manage adverse market movement.
Risk management is applied and users are advised to follow recommended account size and settings.
Key Features
- Fully automated trading for Major and Minor forex pairs
- Built-in Smart Recovery
- Dynamic lot scaling as equity grows
- Works with any reliable broker, tight-spread broker
Requirements
- Minimum balance: Designed for 5.000-10.000 but smaller balances may experience higher drawdown.
- Symbol: Major and Minor forex pairs
- Fast execution and low spreads are essential
For inquiries, contact me on Telegram: https://t.me/UpperTradeFX
More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
14%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
20
58%
661
60%
62%
1.33
0.60
USD
USD
12%
1:500