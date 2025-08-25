리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 1 JunoMarkets-Server 0.00 × 1 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 Exness-MT5Real10 0.33 × 21 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 ExclusiveMarkets-Live 0.92 × 61 VantageInternational-Live 15 1.00 × 1 OxSecurities-Live 1.00 × 4 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 VantageInternational-Live 13 1.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 ICMarketsEU-MT5-4 1.29 × 246 Exness-MT5Real8 1.33 × 67 itexsys-Platform 1.36 × 25 GOMarketsIntl-Live 1.40 × 5 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 ICMarketsSC-MT5 1.89 × 425 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 2.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 2.05 × 17058 GOMarketsMU-Live 2.08 × 599 ForexClubBY-MT5 Real Server 2.21 × 189 VantageInternational-Live 4 2.21 × 182 88 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오