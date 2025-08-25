SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / UpperTradeFX Fusion
Anesh Abdi Mohamed

UpperTradeFX Fusion

Anesh Abdi Mohamed
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
567
Negociações com lucro:
341 (60.14%)
Negociações com perda:
226 (39.86%)
Melhor negociação:
154.65 USD
Pior negociação:
-173.14 USD
Lucro bruto:
1 343.05 USD (48 520 pips)
Perda bruta:
-1 041.03 USD (41 688 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (12.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
327.47 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
59.02%
Depósito máximo carregado:
16.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.78
Negociações longas:
322 (56.79%)
Negociações curtas:
245 (43.21%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
3.94 USD
Perda média:
-4.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
54 (-60.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-207.25 USD (2)
Crescimento mensal:
4.06%
Previsão anual:
49.16%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.29 USD
Máximo:
387.74 USD (15.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.10% (390.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.51% (267.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 218
XAUUSD 51
GBPUSD 29
EURCHF 27
CHFJPY 21
GBPAUD 20
NZDUSD 18
AUDNZD 17
AUDUSD 15
US30 13
USDCHF 13
GBPNZD 13
GBPCAD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
GBPJPY 9
NZDJPY 9
EURNZD 7
EURGBP 6
GBPCHF 6
EURCAD 6
AUDCAD 5
CADJPY 5
EURAUD 5
CADCHF 5
AUDCHF 4
NZDCAD 3
US500 2
EURSGD 2
GBPSGD 2
AUDJPY 2
USDJPY 2
USTEC 1
DE40 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 95
XAUUSD 228
GBPUSD 19
EURCHF -1
CHFJPY 61
GBPAUD -65
NZDUSD 8
AUDNZD -52
AUDUSD -4
US30 -2
USDCHF 0
GBPNZD 23
GBPCAD 31
USDCAD 1
EURJPY 4
GBPJPY 4
NZDJPY -3
EURNZD -5
EURGBP -6
GBPCHF -5
EURCAD -1
AUDCAD -3
CADJPY -1
EURAUD -34
CADCHF -2
AUDCHF 4
NZDCAD 0
US500 1
EURSGD -2
GBPSGD -4
AUDJPY 1
USDJPY 14
USTEC 0
DE40 0
NZDCHF -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 5.5K
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.3K
EURCHF -1.6K
CHFJPY -3.6K
GBPAUD -621
NZDUSD -1.4K
AUDNZD -744
AUDUSD 0
US30 -2K
USDCHF 106
GBPNZD 2K
GBPCAD 3.1K
USDCAD 208
EURJPY 730
GBPJPY 683
NZDJPY -280
EURNZD 102
EURGBP -373
GBPCHF -321
EURCAD -7
AUDCAD -546
CADJPY -173
EURAUD 85
CADCHF -124
AUDCHF 359
NZDCAD -10
US500 688
EURSGD -241
GBPSGD -497
AUDJPY 215
USDJPY 2.3K
USTEC 170
DE40 -189
NZDCHF -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +154.65 USD
Pior negociação: -173 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +12.12 USD
Máxima perda consecutiva: -60.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
itexsys-Platform
1.36 × 25
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.75 × 419
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 17047
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
88 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

UpperTradeFX MT5 – Hybrid Technical Trading System

This account operates using a hybrid trading approach: partially automated EA trading combined with manual trades executed based on my personal strategy and market analysis.

The system trades major and minor forex pairs, using a mix of scalping entries for short-term opportunities and swing trades for larger market movements. The automated component includes structured logic and controlled scaling methods, while the manual trades leverage my experience and understanding of market behavior.

I have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.

Community & Platforms

Telegram: @UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx

Sem comentários
2025.11.18 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 22:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 21:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 08:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 11:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 10:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 16:26
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
UpperTradeFX Fusion
30 USD por mês
11%
0
0
USD
3.6K
USD
18
55%
567
60%
59%
1.29
0.53
USD
12%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.