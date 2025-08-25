シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / UpperTradeFX Fusion
Anesh Abdi Mohamed

UpperTradeFX Fusion

Anesh Abdi Mohamed
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
567
利益トレード:
341 (60.14%)
損失トレード:
226 (39.86%)
ベストトレード:
154.65 USD
最悪のトレード:
-173.14 USD
総利益:
1 343.05 USD (48 520 pips)
総損失:
-1 041.03 USD (41 688 pips)
最大連続の勝ち:
19 (12.12 USD)
最大連続利益:
327.47 USD (15)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
59.02%
最大入金額:
16.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
322 (56.79%)
短いトレード:
245 (43.21%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.53 USD
平均利益:
3.94 USD
平均損失:
-4.61 USD
最大連続の負け:
54 (-60.43 USD)
最大連続損失:
-207.25 USD (2)
月間成長:
4.06%
年間予想:
49.16%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.29 USD
最大の:
387.74 USD (15.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.10% (390.36 USD)
エクイティによる:
9.51% (267.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 218
XAUUSD 51
GBPUSD 29
EURCHF 27
CHFJPY 21
GBPAUD 20
NZDUSD 18
AUDNZD 17
AUDUSD 15
US30 13
USDCHF 13
GBPNZD 13
GBPCAD 10
USDCAD 10
EURJPY 9
GBPJPY 9
NZDJPY 9
EURNZD 7
EURGBP 6
GBPCHF 6
EURCAD 6
AUDCAD 5
CADJPY 5
EURAUD 5
CADCHF 5
AUDCHF 4
NZDCAD 3
US500 2
EURSGD 2
GBPSGD 2
AUDJPY 2
USDJPY 2
USTEC 1
DE40 1
NZDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 95
XAUUSD 228
GBPUSD 19
EURCHF -1
CHFJPY 61
GBPAUD -65
NZDUSD 8
AUDNZD -52
AUDUSD -4
US30 -2
USDCHF 0
GBPNZD 23
GBPCAD 31
USDCAD 1
EURJPY 4
GBPJPY 4
NZDJPY -3
EURNZD -5
EURGBP -6
GBPCHF -5
EURCAD -1
AUDCAD -3
CADJPY -1
EURAUD -34
CADCHF -2
AUDCHF 4
NZDCAD 0
US500 1
EURSGD -2
GBPSGD -4
AUDJPY 1
USDJPY 14
USTEC 0
DE40 0
NZDCHF -1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 5.5K
XAUUSD 2.1K
GBPUSD 1.3K
EURCHF -1.6K
CHFJPY -3.6K
GBPAUD -621
NZDUSD -1.4K
AUDNZD -744
AUDUSD 0
US30 -2K
USDCHF 106
GBPNZD 2K
GBPCAD 3.1K
USDCAD 208
EURJPY 730
GBPJPY 683
NZDJPY -280
EURNZD 102
EURGBP -373
GBPCHF -321
EURCAD -7
AUDCAD -546
CADJPY -173
EURAUD 85
CADCHF -124
AUDCHF 359
NZDCAD -10
US500 688
EURSGD -241
GBPSGD -497
AUDJPY 215
USDJPY 2.3K
USTEC 170
DE40 -189
NZDCHF -59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +154.65 USD
最悪のトレード: -173 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +12.12 USD
最大連続損失: -60.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.33 × 21
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
OxSecurities-Live
1.00 × 4
VantageInternational-Live 13
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
itexsys-Platform
1.36 × 25
GOMarketsIntl-Live
1.40 × 5
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5
1.75 × 419
OctaFX-Real2
1.80 × 10
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.05 × 17047
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.21 × 189
88 より多く...
UpperTradeFX MT5 – Hybrid Technical Trading System

This account operates using a hybrid trading approach: partially automated EA trading combined with manual trades executed based on my personal strategy and market analysis.

The system trades major and minor forex pairs, using a mix of scalping entries for short-term opportunities and swing trades for larger market movements. The automated component includes structured logic and controlled scaling methods, while the manual trades leverage my experience and understanding of market behavior.

I have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.

Community & Platforms

Telegram: @UpperTradeFX

More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx

レビューなし
2025.11.18 17:53
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.03 22:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.86% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 23:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.31 21:38
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.48% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 01:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 08:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 07:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 11:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.27 10:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 16:26
Share of trading days is too low
2025.08.26 16:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 16:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 15:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.26 15:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 08:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 08:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
