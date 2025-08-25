- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|218
|XAUUSD
|51
|GBPUSD
|29
|EURCHF
|27
|CHFJPY
|21
|GBPAUD
|20
|NZDUSD
|18
|AUDNZD
|17
|AUDUSD
|15
|US30
|13
|USDCHF
|13
|GBPNZD
|13
|GBPCAD
|10
|USDCAD
|10
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|9
|NZDJPY
|9
|EURNZD
|7
|EURGBP
|6
|GBPCHF
|6
|EURCAD
|6
|AUDCAD
|5
|CADJPY
|5
|EURAUD
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|3
|US500
|2
|EURSGD
|2
|GBPSGD
|2
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|2
|USTEC
|1
|DE40
|1
|NZDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|95
|XAUUSD
|228
|GBPUSD
|19
|EURCHF
|-1
|CHFJPY
|61
|GBPAUD
|-65
|NZDUSD
|8
|AUDNZD
|-52
|AUDUSD
|-4
|US30
|-2
|USDCHF
|0
|GBPNZD
|23
|GBPCAD
|31
|USDCAD
|1
|EURJPY
|4
|GBPJPY
|4
|NZDJPY
|-3
|EURNZD
|-5
|EURGBP
|-6
|GBPCHF
|-5
|EURCAD
|-1
|AUDCAD
|-3
|CADJPY
|-1
|EURAUD
|-34
|CADCHF
|-2
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|0
|US500
|1
|EURSGD
|-2
|GBPSGD
|-4
|AUDJPY
|1
|USDJPY
|14
|USTEC
|0
|DE40
|0
|NZDCHF
|-1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|5.5K
|XAUUSD
|2.1K
|GBPUSD
|1.3K
|EURCHF
|-1.6K
|CHFJPY
|-3.6K
|GBPAUD
|-621
|NZDUSD
|-1.4K
|AUDNZD
|-744
|AUDUSD
|0
|US30
|-2K
|USDCHF
|106
|GBPNZD
|2K
|GBPCAD
|3.1K
|USDCAD
|208
|EURJPY
|730
|GBPJPY
|683
|NZDJPY
|-280
|EURNZD
|102
|EURGBP
|-373
|GBPCHF
|-321
|EURCAD
|-7
|AUDCAD
|-546
|CADJPY
|-173
|EURAUD
|85
|CADCHF
|-124
|AUDCHF
|359
|NZDCAD
|-10
|US500
|688
|EURSGD
|-241
|GBPSGD
|-497
|AUDJPY
|215
|USDJPY
|2.3K
|USTEC
|170
|DE40
|-189
|NZDCHF
|-59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
Exness-MT5Real10
|0.33 × 21
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 4
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.29 × 246
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
itexsys-Platform
|1.36 × 25
|
GOMarketsIntl-Live
|1.40 × 5
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
ICMarketsSC-MT5
|1.75 × 419
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 17047
|
GOMarketsMU-Live
|2.08 × 599
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.21 × 189
UpperTradeFX MT5 – Hybrid Technical Trading System
This account operates using a hybrid trading approach: partially automated EA trading combined with manual trades executed based on my personal strategy and market analysis.
The system trades major and minor forex pairs, using a mix of scalping entries for short-term opportunities and swing trades for larger market movements. The automated component includes structured logic and controlled scaling methods, while the manual trades leverage my experience and understanding of market behavior.
I have been studying and trading Forex independently for years, building strategies through personal experience. In addition to Forex, I also invest in stocks and indices such as the S&P 500 and major Tech indices.
Community & Platforms
Telegram: @UpperTradeFX
More platforms & signals: https://solo.to/uppertradefx
USD
USD
USD