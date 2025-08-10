- Прирост
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
71 (55.03%)
Убыточных трейдов:
58 (44.96%)
Лучший трейд:
2 669.85 CAD
Худший трейд:
-5 448.87 CAD
Общая прибыль:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
Общий убыток:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3 397.27 CAD)
Макс. прибыль в серии:
6 836.33 CAD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
85.31%
Макс. загрузка депозита:
62.57%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
129 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-9.76 CAD
Средняя прибыль:
782.10 CAD
Средний убыток:
-979.11 CAD
Макс. серия проигрышей:
5 (-7 420.67 CAD)
Макс. убыток в серии:
-7 420.67 CAD (5)
Прирост в месяц:
0.95%
Годовой прогноз:
11.58%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 912.54 CAD
Максимальная:
15 873.50 CAD (113.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.93% (15 873.50 CAD)
По эквити:
14.14% (5 492.33 CAD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SPX500
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SPX500
|-977
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SPX500
|912
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 669.85 CAD
Худший трейд: -5 449 CAD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 397.27 CAD
Макс. убыток в серии: -7 420.67 CAD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FOREX.comCA-Live 532" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Использование до 5-кратного кредитного плеча для торговли S&P 500.
Минимальное маржинальное требование брокера по инструменту: 1:10.
Оценочная максимальная просадка ― 50%.
Годовая ожидаемая доходность +80%.
Ежедневно отслеживаются экономические данные, чтобы закрывать позиции и выходить из рынка во время волатильных периодов.
Позиции закрываются каждую ночь на 1 час для избежания свопов брокера и гэпов сессии.
