СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SP500 Medium Growth
Humraz Parmar

SP500 Medium Growth

Humraz Parmar
0 отзывов
26 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
129
Прибыльных трейдов:
71 (55.03%)
Убыточных трейдов:
58 (44.96%)
Лучший трейд:
2 669.85 CAD
Худший трейд:
-5 448.87 CAD
Общая прибыль:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
Общий убыток:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (3 397.27 CAD)
Макс. прибыль в серии:
6 836.33 CAD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
85.31%
Макс. загрузка депозита:
62.57%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.08
Длинных трейдов:
129 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-9.76 CAD
Средняя прибыль:
782.10 CAD
Средний убыток:
-979.11 CAD
Макс. серия проигрышей:
5 (-7 420.67 CAD)
Макс. убыток в серии:
-7 420.67 CAD (5)
Прирост в месяц:
0.95%
Годовой прогноз:
11.58%
Алготрейдинг:
91%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6 912.54 CAD
Максимальная:
15 873.50 CAD (113.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.93% (15 873.50 CAD)
По эквити:
14.14% (5 492.33 CAD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SPX500 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SPX500 -977
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SPX500 912
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 669.85 CAD
Худший трейд: -5 449 CAD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 397.27 CAD
Макс. убыток в серии: -7 420.67 CAD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FOREX.comCA-Live 532" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Использование до 5-кратного кредитного плеча для торговли S&P 500.

Минимальное маржинальное требование брокера по инструменту: 1:10.

Оценочная максимальная просадка ― 50%.

Годовая ожидаемая доходность +80%.

Ежедневно отслеживаются экономические данные, чтобы закрывать позиции и выходить из рынка во время волатильных периодов.

Позиции закрываются каждую ночь на 1 час для избежания свопов брокера и гэпов сессии.

Нет отзывов
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SP500 Medium Growth
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
39K
CAD
26
91%
129
55%
85%
0.97
-9.76
CAD
33%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.