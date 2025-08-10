SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SP500 to the Beach
Humraz Parmar

SP500 to the Beach

Humraz Parmar
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
38 (55.88%)
Loss Trade:
30 (44.12%)
Best Trade:
2 669.85 CAD
Worst Trade:
-2 896.40 CAD
Profitto lordo:
27 118.08 CAD (10 918 pips)
Perdita lorda:
-20 696.53 CAD (7 806 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2 884.01 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
2 884.01 CAD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
93.75%
Massimo carico di deposito:
53.22%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
68 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
94.43 CAD
Profitto medio:
713.63 CAD
Perdita media:
-689.88 CAD
Massime perdite consecutive:
5 (-3 250.46 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-4 807.53 CAD (3)
Crescita mensile:
10.33%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 862.84 CAD
Massimale:
5 637.20 CAD (72.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.43% (5 637.20 CAD)
Per equità:
8.03% (3 100.02 CAD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SPX500 68
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SPX500 5K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SPX500 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 669.85 CAD
Worst Trade: -2 896 CAD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 884.01 CAD
Massima perdita consecutiva: -3 250.46 CAD

Using up to 5x Leverage to trade SP500. 

1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.

Estimated Drawdown of 60% Max 

Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times. 

Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.


2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
