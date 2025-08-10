- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
68
Profit Trade:
38 (55.88%)
Loss Trade:
30 (44.12%)
Best Trade:
2 669.85 CAD
Worst Trade:
-2 896.40 CAD
Profitto lordo:
27 118.08 CAD (10 918 pips)
Perdita lorda:
-20 696.53 CAD (7 806 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (2 884.01 CAD)
Massimo profitto consecutivo:
2 884.01 CAD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
93.75%
Massimo carico di deposito:
53.22%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
1.14
Long Trade:
68 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
94.43 CAD
Profitto medio:
713.63 CAD
Perdita media:
-689.88 CAD
Massime perdite consecutive:
5 (-3 250.46 CAD)
Massima perdita consecutiva:
-4 807.53 CAD (3)
Crescita mensile:
10.33%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 862.84 CAD
Massimale:
5 637.20 CAD (72.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.43% (5 637.20 CAD)
Per equità:
8.03% (3 100.02 CAD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SPX500
|68
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SPX500
|5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SPX500
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 669.85 CAD
Worst Trade: -2 896 CAD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 884.01 CAD
Massima perdita consecutiva: -3 250.46 CAD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FOREX.comCA-Live 532" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Using up to 5x Leverage to trade SP500.
1:10 Minimum Margin Requirement for Broker Symbol.
Estimated Drawdown of 60% Max
Watching Economic Data daily to close positions and sit out of the market during volatile times.
Positions closed everynight for 1 hour to avoid Swap Fees, and Session Gaps.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
19%
0
0
USD
USD
43K
CAD
CAD
12
92%
68
55%
94%
1.31
94.43
CAD
CAD
14%
1:100