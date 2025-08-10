信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SP500 Medium Growth
Humraz Parmar

SP500 Medium Growth

Humraz Parmar
0条评论
26
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
FOREX.comCA-Live 532
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
129
盈利交易:
71 (55.03%)
亏损交易:
58 (44.96%)
最好交易:
2 669.85 CAD
最差交易:
-5 448.87 CAD
毛利:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
毛利亏损:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
最大连续赢利:
6 (3 397.27 CAD)
最大连续盈利:
6 836.33 CAD (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
85.31%
最大入金加载:
62.57%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.08
长期交易:
129 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-9.76 CAD
平均利润:
782.10 CAD
平均损失:
-979.11 CAD
最大连续失误:
5 (-7 420.67 CAD)
最大连续亏损:
-7 420.67 CAD (5)
每月增长:
0.95%
年度预测:
11.58%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
6 912.54 CAD
最大值:
15 873.50 CAD (113.70%)
相对跌幅:
结余:
32.93% (15 873.50 CAD)
净值:
14.14% (5 492.33 CAD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SPX500 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SPX500 -977
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SPX500 912
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 669.85 CAD
最差交易: -5 449 CAD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 397.27 CAD
最大连续亏损: -7 420.67 CAD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FOREX.comCA-Live 532 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

使用高达5倍杠杆交易标普500指数。

1:10 经纪商交易品种的最低保证金要求。

预计最大回撤为50%。

年化预期回报率为+80%。

每天关注经济数据，在高波动时期平仓并暂时离场。

每天夜间平仓1小时以避免经纪商掉期费和交易时段跳空风险。

没有评论
2025.12.31 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 22:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.6% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 22:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 22:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.7% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 22:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.20 13:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.10 23:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
