- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
129
盈利交易:
71 (55.03%)
亏损交易:
58 (44.96%)
最好交易:
2 669.85 CAD
最差交易:
-5 448.87 CAD
毛利:
55 529.07 CAD (20 516 pips)
毛利亏损:
-56 788.33 CAD (19 604 pips)
最大连续赢利:
6 (3 397.27 CAD)
最大连续盈利:
6 836.33 CAD (4)
夏普比率:
0.12
交易活动:
85.31%
最大入金加载:
62.57%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.08
长期交易:
129 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-9.76 CAD
平均利润:
782.10 CAD
平均损失:
-979.11 CAD
最大连续失误:
5 (-7 420.67 CAD)
最大连续亏损:
-7 420.67 CAD (5)
每月增长:
0.95%
年度预测:
11.58%
算法交易:
91%
结余跌幅:
绝对:
6 912.54 CAD
最大值:
15 873.50 CAD (113.70%)
相对跌幅:
结余:
32.93% (15 873.50 CAD)
净值:
14.14% (5 492.33 CAD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SPX500
|129
|
|
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SPX500
|-977
|
|
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SPX500
|912
|
|
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 669.85 CAD
最差交易: -5 449 CAD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 397.27 CAD
最大连续亏损: -7 420.67 CAD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FOREX.comCA-Live 532 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
使用高达5倍杠杆交易标普500指数。
1:10 经纪商交易品种的最低保证金要求。
预计最大回撤为50%。
年化预期回报率为+80%。
每天关注经济数据，在高波动时期平仓并暂时离场。
每天夜间平仓1小时以避免经纪商掉期费和交易时段跳空风险。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
39K
CAD
CAD
26
91%
129
55%
85%
0.97
-9.76
CAD
CAD
33%
1:100